Παράξενα

Άγρια επίθεση με μαγκούρες σε υπαλλήλους καθαριότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστές τρείς εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας και άγνωστους με μαγκούρες.

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ηράκλειο, με πρωταγωνιστές τρείς εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου και άγνωστους με μαγκούρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το επεισόδιο έγινε περίπου στις 3 τα ξημερώματα, όταν – στη διάρκεια της βάρδιας τους – στην περιοχή του Εσταυρωμένου, ένας οδηγός απορριμματοφόρου και δύο υπάλληλοι της υπηρεσίας δέχτηκαν από το πουθενά κυριολεκτικά, την επίθεση μια ομάδας 15 ατόμων.

Με μαγκούρες και με τα χέρια, η ομάδα των νεαρών άρχισαν χωρίς λόγο και αιτία να χτυπούν με μανία τους εργαζόμενους, ενώ στη συνέχεια έσπευσαν να εξαφανιστούν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τρεις δημοτικοί υπάλληλοι, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, φέρουν σοβαρά τραύματα. Μάλιστα ο ένας εξ αυτών φέρεται να έχει σπάσει τη μύτη του.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η αστυνομία, που διερευνά τι ακριβώς συνέβη.

Πηγή: cretalive.gr