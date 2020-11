Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παγώνη: άγνωστο εάν θα κάνουμε Πάσχα κανονικά

"Θα ξεπεράσουμε τα 3.000 και κρούσματα" εκτίμησε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. Πότε αναμένεται να δούμε μείωση. Τι είπε για τα Χριστούγεννα.

Πιθανό βλέπει το ενδεχόμενο παράτασης του lockdown στη χώρα μας η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ), Ματίνα Παγώνη, εκφράζοντας παράλληλα τις αμφιβολίες της για το εάν θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε το Πάσχα όπως συνήθως.

Η κα Παγώνη εκτίμησε ότι θα ξεπεράσουμε τα 3.000 κρούσματα ανά ημέρα, ενώ τόνισε ότι χρειάζονται 300 με 500 κρούσματα την ημέρα για να αρθούν τα μέτρα. "Αν δεν πάνε καλά θα χρειαστεί φυσικά παράταση" ανέφερε χαρακτηριστικά.

"Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, θα δούμε πώς θα αποδώσουν τα μέτρα. Από το νέο χρόνο αναμένεται να βγει το εμβόλιο όταν τελειώσει η τρίτη δοκιμαστική φάση. Αν όλα πάνε καλά περίπου τον Ιούνιο θα εμβολιαστούν όλες οι ομάδες" δήλωσε μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

"Φέτος θα κάνουμε οικογενειακά τα Χριστούγεννα. Μπορούμε να γιορτάσουμε με μέτρο" τόνισε η κ. Παγώνη, ενώ σε ερώτηση τί προβλέπει για το Πάσχα, απάντησε ότι είναι ακόμα άγνωστο εάν θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε κανονικά.