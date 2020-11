Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι

Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Πότε αναμένεται βελτίωση.

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα (09-11-2020) από αργά το απόγευμα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους και πιθανώς χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, τις βραδινές ώρες τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν και τις νοτιότερες περιοχές των Δωδεκανήσων (κυρίως την Κάσο και την Κάρπαθο).

Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης (11-11-2020).