Life

Στηβ Μιλάτος: έκανα φωτογράφιση με την Κιμ Καρντάσιαν, αλλά την “έκοψε” η μαμά της (βίντεο)

Ο Στηβ Μιλάτος μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τη συμμετοχή του στη σειρά του ΑΝΤ1 "Ήλιος" αλλά και για τη συνεργασία του με την Κιμ Καρντάσιαν.