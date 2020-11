Life

“Άγριες Μέλισσες”: καταιγιστικές εξελίξεις στο επεισόδιο της Δευτέρας (βίντεο)

Δείτε αποκλειστικά πλάνα από το αποψινό επεισόδιο που εξασφάλισε η εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό". Spoiler για το δράμα που ζει στις φυλακές η Ελένη...

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική. Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με άλλο ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει...

Τι θα δούμε απόψε στις 22:00

Η Ελένη, μαζί με τη Φωτεινή και τη Χριστίνα, προετοιμάζουν την απόδρασή τους κάτω από τη μύτη του Βόσκαρη. Η Χατζίδου, όμως, τις έχει υποψιαστεί και τις παρακολουθεί στενά. Θα καταλάβει τι ετοιμάζουν; Ο Λάμπρος ζητάει τη βοήθεια του Προύσαλη για να μάθει περισσότερα για τον Βόσκαρη. Ο Δούκας προσπαθεί να ξαναπάρει τη θέση του μέσα στο σπίτι, ταράζοντας τις ισορροπίες, αλλά ο Νικηφόρος δεν είναι διατεθειμένος να παραδώσει τόσο εύκολα όσα έχει φτιάξει αυτά τα χρόνια. Η Μυρσίνη προσπαθεί να πείσει τον Δούκα πως δεν είχε ποτέ σχέση με τον Κυπραίο. Θα τα καταφέρει; Ο Τόλλιας γίνεται έξαλλος με τον Άγγελο που χαλάει τον αρραβώνα με τη Σοφούλα, παίρνοντας πάνω του το φταίξιμο, παρά τις αντιρρήσεις του Νέστορα. Η Δρόσω, παρά τις συμβουλές της Μαντάμ Κούλας, είναι αποφασισμένη να συνεχίσει την κρυφή ζωή της, κάτω από τη μύτη του Τάκη που μπλέκει με τα χαρτιά, ελπίζοντας να μαζέψει χρήματα για να της βγάλει δίσκο. Τι θα κάνει η Δρόσω όταν συναντήσει, τυχαία, τον Φίλιππο; Θα προσπαθήσει να διορθώσει το λάθος που έκανε μαζί του;