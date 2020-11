Πολιτική

Κορονοϊός: Αλλαγές στην ενημέρωση για την πανδημία

Τρεις φορές την εβδομάδα θα γίνεται η ενημέρωση. Ο Βασίλης Κικίλιας θα ενημερώνει για την κατάσταση του ΕΣΥ.





Από σήμερα, η ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών του Υπουργείου Υγείας, θα πραγματοποιείται – εξ’ αποστάσεως – κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 18:00, στο Υπουργείο Υγείας, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση.

Συγκεκριμένα, κάθε Τετάρτη, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας θα ενημερώνει για την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ειδικά για αυτή την εβδομάδα, η ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 10 Νοεμβρίου και ώρα 18:00, στο Υπουργείο Υγείας.

Στην ενημέρωση Δευτέρας και Παρασκευής θα συμμετέχουν ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης και η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του ΠΓΝ «Αττικόν» και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου.