Lockdown - Πέτσας: πάνω από 1 εκατ. τα sms για σωματική άσκηση την Κυριακή

Το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου στους πολίτες για την τήρηση των μέτρων. Τι είπε για τα κρυφά πάρτι και την απόφαση για Lockdown.

Στόχος είναι να προλάβουμε τα χειρότερα. Να σωθούν ζωές και να μην φθάσει το Σύστημα Υγείας στα όριά του, τόνισε για το lockdown ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ο πρωθυπουργός θέλησε να δράσουμε νωρίτερα παρά αργότερα. Κι αυτό γιατί είχε ήδη διαπιστωθεί μέσα σε λίγες ημέρες μία επιθετική αύξηση των κρουσμάτων, των εισαγωγών στα νοσοκομεία, των διασωληνωμένων και των νοσηλευομένων σε ΜΕΘ. Ο ιός όπως επεσήμανε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας είχε αρχίσει να κινείται πολύ επιθετικά ενώ φαίνεται να έχει αυξηθεί πολύ η μεταδοτικότητά του. Ο κυματισμός που είχε φανεί τον Σεπτέμβριο είχε γίνει κύμα τον Οκτώβριο και πήγαινε να γίνει τσουνάμι τον Νοέμβριο. Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα ο πρωθυπουργός αποφάσισε να κινηθούμε πιο γρήγορα παρ' όλο που η Ελλάδα εξακολουθούσε να είναι σε πολύ καλύτερη επιδημιολογική κατάσταση απ' ό,τι άλλες ευρωπαϊκές χώρες με αντίστοιχο πληθυσμό.

Ο κ. Πέτσας, πρόσθεσε επίσης ότι στόχος είναι ταυτόχρονα «να αντιστρέψουμε τις αυξητικές τάσεις, να χαμηλώσουμε τις επιδημιολογικές καμπύλες και να δημιουργήσουμε συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να έχουμε πιο κανονικές γιορτές τα Χριστούγεννα, με καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία της αγοράς που είναι τόσο αναγκαία για όλους τους πολίτες, επιχειρηματίες και καταναλωτές».

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «για άλλη μία φορά η ατομική ευθύνη και η συλλογική μας ωριμότητα θα είναι καθοριστική ώστε το lockdown να παραμείνει στο χρονοδιάγραμμα των τριών εβδομάδων που ανακοινώθηκε. Ας τηρήσουμε τα μέτρα. Ας μην ψάχνουμε συνεχώς αφορμές για να τα παρακάμψουμε. Ας μείνουμε για λίγο μακριά από φίλους και συγγενείς για να μπορέσουμε τελικά να είμαστε πολύ περισσότερο μαζί. Ατομική ευθύνη λοιπόν αλλά και κρατική επαγρύπνηση ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των μέτρων».

Ανέφερε μάλιστα, πως το βράδυ της Κυριακής, μετά τις 21.00 εστάλησαν πάνω από 1 εκατ SMS για σωματική άσκηση, προειδοποιώντας ότι η καταστρατήγηση των μέτρων θα βρει απέναντι της τους ελέγχους.

Εκτροπές από την τήρηση των μέτρων δε θα γίνονται ανεκτές

Ο κ. Πέτσας τόνισε ότι «οι έλεγχοι καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής του lockdown θα είναι εντατικοί και εκτροπές από την τήρηση των μέτρων δε θα γίνονται ανεκτές». Πρόσθεσε ότι το Σάββατο 7 Νοεμβρίου «πρώτη μέρα ισχύος των νέων μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού τα στελέχη των αρμόδιων αρχών ελέγχου για την επιτήρηση των μέτρων διενήργησαν ελέγχους συμμόρφωσης σε ολόκληρη την επικράτεια σύμφωνα με τον κεντρικό επιχειρησιακό σχεδιασμό με τους πρώτους ελέγχους να έχουν και χαρακτήρα ενημέρωσης των πολιτών για τα νέα μέτρα.

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 10.808 σημεία ενδιαφέροντος και επιβλήθηκαν 78 πρόστιμα ύψους 29.250 ευρώ κυρίως για μη χρήση μάσκας και αποστολή sms καθώς και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε τρεις επιχειρήσεις. Ενώ, ανεύθυνες συμπεριφορές με πρόσκληση σε συγχρωτισμό όπως η διοργάνωση πάρτι σε ξενοδοχείο της λεωφόρου Συγγρού εντοπίζονται και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές.

Σημειώνεται ότι μετά την ψήφιση σχετικής τροπολογίας του υπουργείου Υγείας προσλαμβάνονται άμεσα 300 μόνιμοι ιατροί που θα στελεχώσουν τις ΜΕΘ των νοσοκομείων της χώρας».

300 νέοι γιατροί που θα στελεχώσουν τις ΜΕΘ αναλαμβάνουν υπηρεσία

Όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «δηλαδή εκτός από τις 200 θέσεις που προέβλεπε η προκήρυξη του διαγωνισμού προσλαμβάνονται και 100 από τους επιλαχόντες. Από σήμερα Δευτέρα τόσο οι 200 επιτυχόντες όσο και οι 100 επιλαχόντες μπορούν να προσέρχονται στα νοσοκομεία και να αναλαμβάνουν υπηρεσία.

Ο υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας, αύριο το απόγευμα θα δώσει συνέντευξη Τύπου στην οποία θα αναλύσει όλα όσα έγιναν μέχρι σήμερα για την ενίσχυση του ΕΣΥ και το σχέδιο από δω και πέρα. Κι αυτό γιατί όλοι αντιλαμβάνονται ότι οι επόμενες δέκα μέρες θα είναι οι πιο κρίσιμες για τις αντοχές του Συστήματος Υγείας καθώς ο αριθμός των εισαγωγών σε απλές κλίνες και σε κλίνες ΜΕΘ θα αυξάνει όπως και ο αριθμός των διασωληνωμένων». Υπογράμμισε επίσης πως «τα μέτρα προστασίας της υγείας συνοδεύονται με μέτρα στήριξης της οικονομίας».

Το πακέτο μέτρων δίνει οξυγόνο σε όσους πλήττονται

«Αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου lockdown, η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή πρόσθετο πακέτο μέτρων για τη στήριξη εργαζόμενων και επιχειρήσεων, το οποίο φτάνει τα 3,3 δισ. ευρώ. Και δίνει οξυγόνο σε όσους πλήττονται.

Ανάμεσα στα άλλα:

Πρώτον, όσοι εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής για τον Νοέμβριο, θα λάβουν ενίσχυση για τον Νοέμβριο, στις αρχές Δεκεμβρίου, 800 ευρώ, αντί 534 που ήταν η αρχική αποζημίωση. Επίσης καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αναλογικά, και όλες οι ασφαλιστικές εισφορές.

Δεύτερον, επεκτείνονται κατά δύο μήνες όλα τα επιδόματα ανεργίας, τα οποία έληξαν ή λήγουν στο διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου.

Τρίτον, χορηγείται άμεσα εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ σε περίπου 130.000 ανέργους, που απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου μετά την 1η Μαρτίου 2020.

Τέταρτον, στις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής του ΦΠΑ, πληρωτέου τον μήνα Νοέμβριο, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021.

Πέμπτον, στις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους και στους εργαζόμενους που οι συμβάσεις τους μπαίνουν σε αναστολή δίνεται επίσης η δυνατότητα μετάθεσης της πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον Νοέμβριο, στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

Έκτον, οι επιχειρήσεις που πλήττονται δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους. Στους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα, θα καταβάλλεται το 1/2 της ζημίας που υφίστανται.

Έβδομον, οι επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή, δικαιούνται να συμμετάσχουν στον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους, ενώ λαμβάνουν κατ' ελάχιστο 2.000 ευρώ, με το μισό ποσό να μην επιστρέφεται. Θα ακολουθήσει και πέμπτος γύρος του προγράμματος.

Όγδοον, παρέχεται νέα έκτακτη ενίσχυση στην Αυτοδιοίκηση -στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας- ύψους 60 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις που πλήττονται απαλλάσσοντάς τες κατά το διάστημα που κλείνουν από τα δημοτικά τέλη.

Ένατον, συνεχίζεται το πρόγραμμα «Συν-εργασία» για όλες τις λειτουργούσες επιχειρήσεις, πληττόμενες ή όχι.

Δέκατον, επιδοτούνται -για τους μήνες Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο- οι επιχειρήσεις του πολιτισμού, με 10 ευρώ για τα θέατρα και 4 ευρώ για τους κινηματογράφους ανά θέση θεατή/εισιτήριο ανά παράσταση, και για συνολικό μέγιστο αριθμό είκοσι τεσσάρων (24) παραστάσεων ανά μήνα για τα θέατρα και σαράντα (40) παραστάσεων ανά μήνα για τους κινηματογράφους, με την υποχρέωση επιστροφής του 20% της επιδότησης με τη μορφή κοινωνικού εισιτηρίου προς ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Ενδέκατον, επαναφέρεται η άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν στο γυμνάσιο.

Δωδέκατο, προβλέπεται αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ, με κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, καθώς απέχουν από την εργασία τους ένεκα σοβαρών νοσημάτων.

Σημειώνεται ότι για το δώρο των Χριστουγέννων, το οποίο θα καταβληθεί από 21.12.2020 έως 31.12.2020, το Κράτος θα καταβάλει στους εργοδότες την αναλογία για το χρονικό διάστημα που οι εργαζόμενοι είχαν τεθεί σε αναστολή, υπολογιζόμενη επί του ύψους των 534 ευρώ».

Ο Μπάιντεν αληθινός φίλος της Ελλάδας

«Η κυβέρνηση εκφράζει θερμά συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», τόνισε ο κ. Πέτσας. «Είναι, όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχετική ανάρτησή του, αληθινός φίλος της Ελλάδας και είναι βέβαιο ότι υπό την προεδρία του οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας που είναι ήδη εξαιρετικές θα γίνουν ακόμη πιο ισχυρές. Προσδοκούμε να συνεργαστούμε για την ενίσχυση των διμερών δεσμών φιλίας και συνεργασίας και για την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας».