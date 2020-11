Κοινωνία

Αγία Βαρβάρα: Ομολόγησε τη δολοφονία της μητέρας της η 15χρονη

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις. Τι είπαν στις Αρχές η 15χρονη και ο 17χρονος φίλος της. Εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο στην δολοφονία. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της ανήλικης.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Ομολόγησαν τη δολοφονία της 50χρονης στην Αγία Βαρβάρα η 15χρονη κόρη της και ο 17χρονος Ρουμάνος φίλος της. Όπως είπε η ανήλικη τσακωνόταν συνέχεια με το θύμα και αποφάσισαν να την σκοτώσουν.

Μάλιστα, της είχαν δώσει χάπια στο παρελθόν, ενώ είχαν σκεφτεί να τη δηλητηριάσουν. Ο Ρουμάνος ήταν φιλοξενούμενος στο σπίτι και άνοιξε την πόρτα από την οποία μπήκε ένας 16χρονος φίλος του, με τον οποίο δολοφόνησαν τη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο συλληφθείς κρατούσε τη γυναίκα και της τοποθέτησε μαξιλάρι στο κεφάλι, ενώ ο φίλος του τη μαχαίρωσε. Τύλιξαν το πτώμα με σεντόνια για να το ξεφορτωθούν ωστόσο δεν προχώρησαν στην πράξη αυτή. Στη συνέχεια έψαξαν το σπίτι όπου βρήκαν μόνο μία κάρτα ανάληψης αλλά όχι μετρητά.

Σκοπός τους στη συνέχεια ήταν να φτάσουν στα σύνορα και να πάνε αρχικά στη Βουλγαρία και μετά στη Ρουμανία. Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν χθες στις Σέρρες όπου έφτασαν με λεωφορείο του ΚΤΕΛ.

Οι αστυνομικοί γνωρίζουν τα στοιχεία του συνεργού τον οποίο αναζητούν.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση:

Εξιχνιάσθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, υπόθεση ανθρωποκτονίας 50χρονης ημεδαπής που διαπράχθηκε στην Αγία Βαρβάρα. Η 50χρονη είχε βρεθεί, θανάσιμα τραυματισμένη από αιχμηρό αντικείμενο, την 6-11-2020 εντός του διαμερίσματος που διέμενε στην Αγία Βαρβάρα.

Κατηγορούμενοι ως δράστες της ανωτέρω πράξης, είναι 15χρονη ημεδαπή, συγγενικό πρόσωπο του θύματος, 16χρονος ημεδαπός και 17χρονος αλλοδαπός. Οι ανωτέρω μετά τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας, ερεύνησαν το διαμέρισμα και αφαίρεσαν τραπεζική κάρτα ανάληψης του θύματος, την οποία χρησιμοποίησαν λίγο αργότερα, κάνοντας αναλήψεις από διάφορα ΑΤΜ.

Χθες (8-11-2020) η 15χρονη και ο 17χρονος εντοπίσθηκαν στην πόλη των Σερρών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών και μετά την εξακρίβωση των στοιχείων τους, καθόσον αρχικά είχαν δηλώσει ψευδή στοιχεία, οδηγήθηκαν στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών και παραπέμφθηκε για κυρία ανάκριση. Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν η 15χρονη και ο 17χρονος, ενώ ο 16χρονος αναζητείται.