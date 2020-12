Life

“Πονοκέφαλος” η κλοπή αντικειμένων των Ναζί από μουσεία

Τεράστιας οικονομικής αξίας η λεία των αγνώστων. Ορισμένα μουσεία άρχισαν να αποσύρουν αντικείμενα από τους εκθεσιακούς χώρους.

Τείνει να πάρει διαστάσεις "τάσης": προσφάτως, έκλεψαν από το Deutsches Museum Nordschleswig στο Σέντερμποργκ της Δανίας περίπου 20 αντικείμενα Ναζί, συμπεριλαμβανομένης μιας στολής SS και μιας ενδυμασίας μέλους της Νεολαίας του Χίτλερ. Πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς κλοπών σε Πολεμικά Μουσεία σε όλη την Ευρώπη, στις οποίες ο στόχος των κλεφτών είναι αντικείμενα που σχετίζονται με το ναζιστικό καθεστώς.

«Οι στολές είναι περιζήτητες στους κύκλους των συλλεκτών και πολύτιμα τρόπαια, πράγμα το οποίο είναι πιθανώς κίνητρο για τη ληστεία» σημείωσε, την περασμένη Τρίτη στη σελίδα του στο Facebook, το δανέζικο μουσείο. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Monopol, η αξία της κλεμμένης στολής SS, η οποία δεν είναι αυθεντική, ανέρχεται σε περίπου 31.400 δολάρια. Οι κλέφτες μοιάζει να έβαλαν συγκεκριμένα στον στόχο γερμανικά αντικείμενα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου – ιδιαιτέρως των Waffen SS – αδιαφορώντας για αντικείμενα που συνδέονται με τις δυνάμεις των Συμμάχων.

Η ληστεία στο δανέζικο μουσείο εντάσσεται σε ένα κύμα παρόμοιων κλοπών στην Ολλανδία. Τον Αύγουστο, έξι άντρες διέρρηξαν το Eyewitness Museum στο Μπέεκ, σπάζοντας την πόρτα και τις υάλινες προθήκες και φέρεται να αναχώρησαν παίρνοντας μαζί τους αντικείμενα αξίας 1,75 εκατομμυρίων δολαρίων. Τον περασμένο μήνα, διαρρήκτες στο Oorlogsmuseum του Όσεντρεχτ, υπό την κάλυψη της νύχτας, αφαίρεσαν ιστορικά αντικείμενα αξίας μεγαλύτερης του 1 εκατομμυρίου δολαρίων (ανάμεσα σε αυτά, 23 κούκλες με στολές των SS και οπλισμό).

Για να προστατεύσουν τις συλλογές τους, ορισμένα μουσεία άρχισαν να αποσύρουν αντικείμενα από τους εκθεσιακούς χώρους. «Χθες, πήρα αντικείμενα που σχετίζονται με τη Νεολαία του Χίτλερ και επίσης απομακρύνονται στολές των SS» δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα Guardian, o Frans van Venrooij, διευθυντής του Πολεμικού Μουσείου 1940-1945 στο Λόον οπ Ζαντ της Ολλανδίας. Για τον ίδιο λόγο, το Overloon War Museum επιστρέφει νωρίτερα του προγραμματισμένου το «Βιβλίο των Νεκρών από το Άουσβιτς» στο Netherlands Institute for War Documentation του Άμστερνταμ, από το οποίο το είχε δανειστεί.

Η σειρά κλοπών έρχεται μετά από πρόσφατη άνθηση της αγοράς αναμνηστικών αντικειμένων Ναζί, η οποία συνοδεύτηκε και από αύξηση του αριθμού πλαστών αντικειμένων από εκείνη την περίοδο.