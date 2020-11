Οικονομία

Άλμα στα χρηματιστήρια μετά τη νίκη Μπάιντεν

Ανοδική πορεία για τις ευρωπαϊκές μετοχές. Στο υψηλότερο των τελευταίων 29 ετών ο δείκτης Nikkei.

Άλμα κατέγραψαν σήμερα οι ευρωπαϊκές μετοχές στο υψηλότερο σημείο ενός σχεδόν μήνα καθώς η νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές ενίσχυσε τις ελπίδες για καλύτερες εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Ευρώπης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατέγραψε νωρίτερα άλμα 1,6%, με τις γερμανικές μετοχές -που επηρεάζονται εύκολα από τις εξελίξεις που αφορούν το εμπόριο- να ενισχύονται κατά 2%.

Ο ευρωπαϊκός κλάδος αυτοκινήτων σημείωσε άνοδο κατά 2,8% στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο ενώ ο δείκτης των μετοχών ταξιδίων και αναψυχής ανήλθε σε υψηλό πενταμήνου.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 29 ετών, ενώ τα futures στον αμερικανικό δείκτη S&P 500 κινούνταν πολύ κοντά στα υψηλά επίπεδα-ρεκόρ τους καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι μια προεδρία του Μπάιντεν και μια αμερικανική Γερουσία υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων θα οδηγήσει σε λιγότερες μεταρρυθμίσεις στη βιομηχανία και σε περισσότερα μέτρα στήριξης της οικονομίας.

«Με τον Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, οι σχέσεις με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους είναι πιθανόν να βελτιωθούν», δήλωσε ο Μίλαν Τσούτκοβιτς, αναλυτής στην Axi. «Οι συνομιλίες για μέτρα τόνωσης της οικονομίας πιθανόν να επαναληφθούν σύντομα στις ΗΠΑ ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να ανακοινώσει νέα μέτρα ακόμα και τον Δεκέμβριο».

Με άνοδο περίπου 9% από τις αρχές του μήνα ο δείκτης αναφοράς STOXX 600 ήδη οδεύει προς τον καλύτερο μέχρι στιγμής μήνα του το 2020, αν και η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού σε όλη την ήπειρο δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο για το ευρύτερο ράλι.

Η προσοχή των επενδυτών έχει επίσης στραφεί στις εμπορικές συνομιλίες του Brexit, με τη Βρετανία να δηλώνει ανοικτή σε «εύλογο» συμβιβασμό για την αλιεία και να λέει ότι υπάρχει καλή πίστη και από τις δύο πλευρές προκειμένου να προχωρήσουν σε μια εμπορική συμφωνία.

Ο δείκτης FTSE 100, που περιλαμβάνει πολλές εξαγωγικού προσανατολισμού εταιρίες, ενισχύθηκε κατά 1,5%, ενώ ο βρετανικός δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης --που θεωρείται βαρόμετρο για το κλίμα αναφορικά με το Brexit-- ενισχύθηκε κατά 1,5% σε υψηλό πενταμήνου.

Ο γερμανικός δείκτης DAX κατέγραψε άνοδο στο υψηλότερο επίπεδο των δύο τελευταίων και πλέον εβδομάδων μετά και από την ανακοίνωση στοιχείων που έδειξαν ότι οι εξαγωγές στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο.

«Οι εξαγωγές (και η βιομηχανική παραγωγή) μπορούν και πάλι να αποτρέψουν την υποχώρηση της οικονομίας σε μια ύφεση του δεύτερου lockdown κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους», έγραψε σε ενημερωτικό σημείωμα ο Κάρστεν Μπρζέσκι, υψηλόβαθμο στέλεχος της ING.