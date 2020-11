Κοινωνία

Lockdown - Χρονόπουλος στον ΑΝΤ1: αυστηροί έλεγχοι, με “ανθρώπινο πρόσωπο” (βίντεο)

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται σε πάρτι εν μέσω καραντίνας και την συμμόρφωση στα μέτρα.