Κοινωνία

Γκίκα στον ΑΝΤ1 για την τηλεκπαίδευση: τι θα γίνει με τις απουσίες (βίντεο)

Η Γ.Γ. του Υπ. Παιδείας είπε ότι όλα ήταν έτοιμα από την Πολιτεία. Τι λέει για την επάρκεια σε τεχνικά μέσα για παιδιά και εκπαιδευτικούς.