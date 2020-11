Οικονομία

Πέτσας για Moody’s: αυξημένη εμπιστοσύνη των αγορών στην Ελλάδα

Η αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου από τον μεγάλο διεθνή επενδυτικό οίκο, έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς θετικών εξελίξεων, τόνισε ο κ. Πέτσας.

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε το βράδυ της Παρασκευής το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα Ba3 από τη βαθμίδα B1, με τις προοπτικές του να παραμένουν σταθερές.

Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο της κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, που πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως:





«Όπως γνωρίζετε, την Παρασκευή ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πρόκειται, όπως τόνισε σε σχετική ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για «ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μετά τον κορονοϊό», και μάλιστα εν μέσω της πρωτοφανούς ύφεσης και αβεβαιότητας που προκαλεί σε παγκόσμιο επίπεδο η πορεία της πανδημίας. Η αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου από τον μεγάλο διεθνή επενδυτικό οίκο, έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς θετικών εξελίξεων που αποτυπώνουν την εμπιστοσύνη, τόσο των διεθνών αγορών, όσο και των διεθνών επενδυτών, στη χώρα μας.

Γεγονός που αποδεικνύεται στην πράξη, με το ιστορικά χαμηλό κόστος δανεισμού σε ολόκληρο το φάσμα της καμπύλης αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, και με τις μεγάλες άμεσες ξένες επενδύσεις παγκόσμιων τεχνολογικών κολοσσών στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, αντιστοίχως.

Τονίζεται ότι σήμερα, εν μέσω κορύφωσης της πανδημίας σε όλο τον πλανήτη και ειδικά στην Ευρώπη, η απόδοση του 10ετούς Ομολόγου υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό, στο 0,76%. Ενώ το κόστος δανεισμού στο 2ετές και το 3ετές Ομόλογο βρίσκεται κάτω από το μηδενικό επίπεδο».