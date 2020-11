Κοινωνία

Lockdown με.. πάρτι στο δρόμο και σε ξενοδοχεία

«Κρούσματα» παραβίασης των κανόνων για lockdown παρατηρήθηκαν σε πολλά μέρη της χώρας.

Διαφορετική είναι η εικόνα στο δεύτερο lockdown, με την κίνηση στους δρόμους να παρουσιάζεται αυξημένη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους κατά την τρίτη μέρα της καραντίνας. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε πως υπάρχει κόσμος που κινείται για να πάει στην εργασία του και γι’αυτό υπάρχει κίνηση στους δρόμους.

Μάλιστα και σε αυτή την καραντίνα δεν λίγοι εκείνοι που αψήφησαν τις απαγορεύσεις και διοργάνωσαν πάρτι στο δρόμο, σε γιοτ, ακόμα και σε ξενοδοχείο, με αποτέλεσμα πέρα από την επιβολή των αυστηρών προστίμων να έχουμε ακόμη και συλλήψεις.?

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του πάρτι που έγινε την Κυριακή σε roof garden ξενοδοχείου της Συγγρού. Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν εκεί, μετά από κλήση αγνώστου λίγο μετά τις 2:30 τη νύχτα και ανεβαίνοντας στον 8ο όροφο του ξενοδοχείου διαπίστωσαν ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη πάρτι.

Τα περίπου 30 άτομα που διασκέδαζαν υπό τον ήχο μουσικής επαγγελματία Dj, βρέθηκαν να τιμωρούνται με το πρόστιμο των 300 ευρώ, ενώ η 24χρονη διοργανώτρια συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία και της επιβλήθηκε το πρόστιμο των 3000. Σήμερα βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, που της άσκησε δίωξη για κίνδυνο εξάπλωσης του κορονοϊού.

Στο εν λόγω πάρτι, βρίσκονταν σύμφωνα με πληροφορίες και ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, με τη διοίκηση να εκδίδει καταδικαστική ανακοίνωση, προαναγγέλοντας πρόστιμα για τους παίκτες της.

Κούγιας: Δεν διοργανώθηκε κανένα πάρτι

Την υπεράσπιση της 24χρονης διοργανώτριας ανέλαβε το γραφείο του Αλέξη Κούγια, σε ανακοίνωση του οποίου δίνεται διαφορετική εκδοχή των συμβάνοντων.

«Το δικηγορικό μας γραφείο και ο επικεφαλής του γραφείου μας κ. Αλέξιος Κούγιας ανέλαβε την υπεράσπιση της νεαρής Π.Β, η οποία κατηγορείται ότι διοργάνωσε το πάρτι σε γνωστό ξενοδοχείο των Αθηνών, στο οποίο συμμετείχαν και οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Δεν διοργανώθηκε κανένα πάρτι. Στο ξενοδοχείο είχαν κλείσει δωμάτια με το γνωστό νόμιμο τρόπο διάφορα πρόσωπα και τα στοιχεία της ταυτότητάς τους κατεγράφησαν και απεστάλησαν στην αστυνομία, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Χωρίς τη συμμετοχή ουδενός από την ιδιοκτησία ή τη διεύθυνση του ξενοδοχείου, τις πρώτες πρωινές ώρες ορισμένοι από τους πελάτες του ξενοδοχείου, μεταξύ των οποίων οι παίκτες του Ολυμπιακού, ανέβηκαν στο Roof Garden του ξενοδοχείου και χρησιμοποιώντας φορητή μεγαφωνική συσκευή άρχισαν να χορεύουν και να θορυβούν γενικότερα, με αποτέλεσμα οι περίοικοι να ειδοποιήσουν την αστυνομία και συγκεκριμένα το Α.Τ. Ακροπόλεως, το οποίο επενέβη άμεσα και συνέλαβε όλους τους συμμετέχοντες, στους οποίους επεβλήθη το προβλεπόμενο πρόστιμο των 300€ και αφέθηκαν ελεύθεροι, και συνέλαβαν και την τυπικά υπεύθυνη του ξενοδοχείου 24χρονη νεαρή, στην οποία απαγγέλθηκε η πλημμεληματική κατηγορία του άρθρου 285 ΠΚ, και σήμερα εκδικάζεται η υπόθεση της στο Αυτόφωρο Τριμελές, όπου και θα ζητηθεί αναβολή εκδικάσεως της υποθέσεως, ώστε να μας χορηγηθούν αντίγραφα της δικογραφίας, και θα ζητηθεί να αφεθεί ελεύθερη η κατηγορούμενη, όπως προβλέπεται από το νόμο λόγω του πλημμελήματος, αλλά και λόγω του ότι πάσχει από ανίατη βαρεία ασθένεια».

Στην Κάτω Αχαΐα, επίσης χρειάστηκε η επέμβαση τής Αστυνομίας, προκειμένου να λήξει ένα πάρτι γενεθλίων σε οικισμό Ρομά. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο περίπου 150 άτομα, τα περισσότερα ανήλικα, ηλικίας 13ων έως 15 ετών. Οι ένστολοι βεβαίωσαν πρόστιμο 3.000 ευρώ στο διοργανωτή, τρία πρόστιμα για μη χρήση μάσκας, έντεκα για στέρηση βεβαίωσης κίνησης ενώ υποβλήθηκαν δύο μηνύσεις για διατάραξη.

Αρχικά μάλιστα στο σημείο είχε πάει περιπολικό του τοπικού τμήματος την παρουσία του οποίου αγνόησαν τα άτομα που διασκέδαζαν και στη συνέχεια ανέλαβαν δράση οι άνδρες της ΟΠΚΕ, στη θέα των οποίων πολλοί από τους συμμετέχοντες εξαφανίστηκαν.

Φαίνεται, όμως, ότι αρκετοί προσπαθούν να διασκεδάσουν και ταυτόχρονα να αποφύγουν τους ελέγχους αστυνομίας και λιμενικού.

Πάρτι όμως, διοργανώθηκε και σε θαλαμηγό που είχε αγκυροβολήσει στα ανοικτά της Βουλιαγμένης.

Απείθαρχοι στο καθολικό απαγορευτικό λόγω του κορονοϊού εμφανίστηκαν και δεκάδες πιστοί σε εκκλησία των Χανίων, παραμονή του Αγίου Νεκταρίου. Σύμφωνα με τα μέτρα, οι λειτουργίες τελούνται μόνο με ιερείς και ψάλτες, Στον Άγιο Νεκτάριο, στα Παχιανά, το βράδυ της Κυριακής, περίπου εκατό πιστοί αδιαφόρησαν για την απαγόρευση κυκλοφορίας, αλλά και για την απαγόρευση συμμετοχής σε λειτουργία, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, που δημοσιεύει το flashnews.gr από την Κρήτη. Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και στο Βόλο, όπου άνοιξε εκκλησία για να προσκηνύσουν οι πιστοί.