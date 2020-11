Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: αν γεμίσουν ασφυκτικά οι ΜΕΘ, θα έχουμε χιλιάδες νεκρούς (βίντεο)

Ο Καθ. Πνευμονολογίας λέει ότι ο ιός είναι πιο επιθετικός και προτείνει να ανοίξουν γυμνάσια και λύκεια, αν μείνουν κλειστά καφέ και μπαρ.​