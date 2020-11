Life

“Η Φαμίλια”: νέα επεισόδια με τους Γιώργο Χρανιώτη και Τζίνα Σταυρουλάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η οικογένεια που μας χαρίζει γέλιο, έρχεται και αυτήν την Τετάρτη και Πέμπτη, στις 21:00, με ένα εκρηκτικό μείγμα τρέλας και κεφιού!

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - «Λεφτά»

Ο Γιάννης και η Μαίρη λένε τον πόνο τους στον ψυχολόγο για το πόσο δύσκολο είναι να φτιάξεις ακόμα και τα σάντουιτς των παιδιών σου! Επίσης, ο άλλος... πόνος τους είναι ότι το να μεγαλώνεις παιδιά κοστίζει μια περιουσία! Και τα περί δωρεάν παιδείας δεν ισχύουν, όταν οι κόρες σου θέλουν να ντύνονται στο σχολείο ανάλογα με το ημερήσιο πρόγραμμα μαθημάτων! Πάνω που ο Γιάννης κι η Μαίρη ονειρεύονται να πάνε ένα ταξιδάκι, τα δελτία ειδήσεων με τις ειδήσεις περί οικονομίας τους τρομοκρατούν και τους κόβουν τα φτερά. Πρέπει να κάνουν οικονομία! Κι αυτός ο ψυχολόγος σαν πολύ ακριβός δεν είναι;

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - «Κρίση, με πιάνει κρίση»

Στον ρόλο του Ρένου ο Γιώργος Χρανιώτης -& στον ρόλο της Μπία η Τζίνα Σταυρουλάκη

Ο Γιάννης νιώθει ένα μηδενικό μπροστά στις επιτεύξεις του πετυχημένου φίλου του, Ρένου, o οποίος είναι υποδιευθυντής σε πολυεθνική, πολύ πλούσιος, πολύ busy, πολυταξιδεμένος (πάντα business class) και πολύ πολύ ψωνάρα! Οι κόρες του Γιάννη βλέπουν τον μπαμπά τους μόνο σαν πορτοφόλι και ο ίδιος με αφορμή τα 43α γενέθλιά του, σκέφτεται συνέχεια τον θάνατο. Όταν ακούει τον αριθμό 43, τον πιάνει κατάθλιψη. Ο ψυχολόγος διαπιστώνει ότι ο Γιάννης περνάει κρίση μέσης ηλικίας. Ο Γιάννης βάζει σκουλαρίκι… σε λάθος αυτί και θέλει να αγοράσει μηχανή. Προσπαθεί να ξεπεράσει την «κρίση» και να εκτιμήσει «τις στιγμές» μαζί με τη Μαίρη. Γιατί ο Γιάννης ντύνεται αστυνομικός και τι θέλει η Μπία, η γυναίκα του Ρένου, από εκείνον; Τελικά, είναι ο Γιάννης ξενέρωτος;

H σειρά βασίζεται στο φορμάτ «LA FAMIGLIA» των Ran Dovrat, Avi Belkin και Ohad Perach. Διανέμεται από την ARMOZA FORMATS (an ITV Company).

«Η Φαμίλια»: Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

#HFamilia

Gallery