Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 90% αποτελεσματικό το εμβόλιο της Pfizer

Αισιόδοξα νέα από το εμβόλιο που βρίσκεται στη Φάση 3. Συνεχίζονται οι δοκιμές.

Το εμβόλιο κατά της Covid-19 που αναπτύσσεται από τις Pfizer και Biontech είναι «αποτελεσματικό κατά 90%», ανακοίνωσαν σήμερα τα δύο εργαστήρια μετά την πρώτη ανάλυση στο μέσον της Φάσης 3, καθώς η τελευταία αξιολόγηση θα γίνει πριν από την αίτηση για χορήγηση αδείας.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μετρήθηκε με την σύγκριση του αριθμού των συμμετεχόντων που προσβλήθηκαν από τον νέο κορονοϊό στην ομάδα που έλαβε το εμβόλιο και στην ομάδα που έλαβε ψευδοφάρμακο (placebo), «επτά ημέρες μετά την δεύτερη δόση» και 28 ημέρες μετά την πρώτη, εξηγούν τα δύο εργαστήρια στην ανακοίνωσή τους.