Αθλητικά

ΠΑΕ Ολυμπιακός: Πρόστιμο στους παίκτες για το “κορονο-πάρτι”

Στην δημοσιότητα έδωσε η "ερυθρόλευκη" ΠΑΕ τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που πήγαν στο πάρτι και καταδικάζει την συμμετοχή τους στην συγκέντρωση.

Με ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των τριών ποδοσφαιριστών του που συμμετείχαν σε πάρτι σε ξενοδοχείο της Λ. Συγγρού το βράδυ της Κυριακής (8/11) εν μέσω lockdown στην Ελλάδα και είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθεί με τη διαδικασία αυτοφώρου η 24χρονη που το διοργάνωνε. Στο πάρτι συμμετείχαν οι Ρούμπεν Σεμέδο, Λάζαρ Ραντζέλοβιτς και Μπρούνο Φελίπε, οι οποίοι θα τιμωρηθούν από τους «ερυθρόλευκους» με «το ανώτατο προβλεπόμενο χρηματικό πρόστιμο». Η ΠΑΕ Ολυμπιακός τονίζει στη σχετική ανακοίνωσή της: «Η αψήφιση των απαγορεύσεων αλλά και των κανονισμών της ομάδας μας για αυτή την εποχή, είναι απαράδεκτη».

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καταδικάζει απερίφραστα τη συμμετοχή τριών ποδοσφαιριστών της, των Ρούμπεν Σεμέδο, Λάζαρ Ραντζέλοβιτς και Μπρούνο Φελίπε σε συγκέντρωση 30 ατόμων το βράδυ της Κυριακής σε ξενοδοχείο της Λ. Συγγρού, όπως προκύπτει από τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σύμφωνα με το αστυνομικό ρεπορτάζ.

Η αψήφιση των απαγορεύσεων αλλά και των κανονισμών της ομάδας μας για αυτή την εποχή, είναι απαράδεκτη.

Οι εμπλεκόμενοι έχουν ήδη κληθεί σε απολογία και θα τους επιβληθεί το ανώτατο προβλεπόμενο χρηματικό πρόστιμο, το οποίο θα διατεθεί στο σύνολό του ως δωρεά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».