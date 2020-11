Κόσμος

Μπερλουσκόνι: Ο Τραμπ έχασε τις εκλογές λόγω της υπερβολικής του αλαζονείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 84χρονος σήμερα Μπερλουσκόνι θεωρείται ο πρώτος διδάξας όσον αφορά την πολιτική σταδιοδρομία του Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ λόγω της υπερβολικής του επιθετικότητας και της υπερβολικής του αλαζονείας, δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

"Νομίζω ότι σε αυτές τις εκλογές υπέστη επίσης πλήγμα εξαιτίας της στάσης του, που ήταν πολύ συχνά υπερβολικά επιθετική, πολύ συχνά υπερβολικά αλαζονική", δήλωσε ο Μπερλουσκόνι στο ιταλικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RAI.

Ο συντηρητικός πολιτικός πρόσθεσε εξάλλου ότι η πρόθεση που δήλωσε ότι έχει ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν "να είναι ο πρόεδρος όλων των Αμερικανών" μπορεί "να είναι επίσης καλή για όλους μας".

Ο 84χρονος σήμερα Μπερλουσκόνι θεωρείται ο πρώτος διδάξας όσον αφορά την πολιτική σταδιοδρομία του Τραμπ. Πριν από την επιρρεπή σε σκάνδαλα περίοδο που ήταν επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, ο Μπερλουσκόνι ήταν ένας δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας των ακινήτων και των μέσων ενημέρωσης.