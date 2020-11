Οικονομία

Ιστορικό χαμηλό για τα ελληνικά ομόλογα

Σημαντική υποχώρηση στην απόδοση του 10ετούς ομολόγου, σχεδόν "μηδενίστηκε" το επιτόκιο για το 5ετές.

Ρεκόρ σημειώνουν τα ελληνικά ομόλογα στις συναλλαγές της Δευτέρας, καθώς ο οίκος Moody's προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε Βa3 από Β1 την Παρασκευή, διατηρώντας σταθερό το outlook της αξιολόγησης.

Οπως αναφέρει ο οίκος, η αναβάθμιση βασίστηκε στα εξης:

Στις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν μια διατηρήσιμη βελτίωση στην ισχύ των θεσμών και έχουν επιφέρει ήδη απτή πρόοδο σε τομείς όπως η φορολογική διοίκηση και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Οπως εκτιμά ο οίκος, το ρίσκο ανατροπής των σημαντικών βελτιώσεων είναι χαμηλό.

Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας τα επόμενα χρόνια είναι θετικές παρά τη βραχυπρόθεσμη αρνητική επίδραση της πανδημίας, ιδίως στον κλάδο του τουρισμού.

Στις σημερινές συναλλαγές, το κόστος του ελληνικού δανεισμού υποχωρεί σε νέο ιστορικό ρεκόρ, με την απόδοση του 10ετούς να διολισθαίνει 8,1 μονάδες βάσης, στο 0,74% και του 5ετούς να… αγγίζει το μηδέν, καθώς με πτώση 5 μονάδων βάσης, «προσγειώνεται» στο 0,02%.

Υψηλό ρεκόρ καταγράφουν οι μετοχές παγκοσμίως, ενώ το δολάριο παραμένει αδύναμο και το αργό κάνει άλμα, καθώς οι προσδοκίες για καλύτερους εμπορικούς δεσμούς και περισσότερη νομισματική στήριξη υπό τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανοίγει την όρεξη για ρίσκο.

Kατά 3,4 μονάδες βάσης υποχωρεί η απόδοση του 10ετούς ισπανικού, στο 0,06% ενώ του ιταλικού 10ετούς διολισθαίνει 4,2 μονάδες βάσης, στο 0,57%.

Μικρότερη ωστόσο πτώση σημειώνει η απόδοση του 10ετούς Bund, που χάνει 2,6 μονάδες βάσης και φτάνει στο -0,64%, ενώ του αντίστοιχου γαλλικού με ίδια κίνηση, φτάνει στο -0,38%.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η απόδοση του 10ετούς Treasury κινείται 1,3 μονάδα βάσης χαμηλότερα, στο 0,80%.

Πηγή: Euro2day.gr