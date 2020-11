Οικονομία

Lockdown: Οδηγίες μετακίνησης για αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς

Τι χρειάζεται για να μετακινηθούν οι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες και εργάτες γης για τη μετάβαση στην εργασία τους.

Τις βεβαιώσεις μετακίνησης (τυπωμένες ή χειρόγραφες) μαζί με τη δήλωση ΟΣΔΕ θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι και αλιείς, προκειμένου να μετακινηθούν προς τις εργασίες τους μετά τους περιορισμούς ελεύθερης μετακίνησης που τέθηκαν σε ισχύ από το περασμένο Σάββατο, 7 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, όσοι είναι ιδιοκτήτες κληρονόμοι ή και ετεροεπαγγελματίες ιδιοκτήτες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους, εκτός από τις βεβαιώσεις μετακίνησης και το Ε9.

Στη σχετική φόρμα οι αγρότες είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τη θέση/θέσεις στην οποία θα μετακινηθούν και στην οποία/οποίες θα παραμείνουν μέχρι το πέρας των εργασιών τους, καθώς επίσης και το ωράριο κατά τη διάρκεια του οποίου θα απασχοληθούν στις αγροτικές τους εργασίες.

Είναι υποχρεωμένοι, εφόσον τους ζητηθεί να επιδεικνύουν την ταυτότητα τους και τη σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας και να τηρούν κατά γράμμα τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ για την αποφυγή συνωστισμού.

Σε ό,τι αφορά τους εργάτες γης για τη μετακίνησή τους αρχικά θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τις βεβαιώσεις μετακίνησης, ενώ οι εργοδότες θα πρέπει να τους παρέχουν τη «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου» (forma.gov.gr) στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του εργάτη, το σημείο απασχόλησης και το ωράριο του μαζί με την υπογραφή του εργοδότη αγρότη.

Σε περίπτωση που δεν έχουν πρόσβαση στο έντυπο, οφείλουν να συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία σε χειρόγραφη βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον εργοδότη αγρότη.

Σχετικά με την κίνηση των αγροτών με οχήματα, ισχύουν όσα έχουν ανακοινωθεί, δηλαδή ο περιορισμός των επιβαινόντων σε 2 άτομα ανά όχημα.

Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ για κάθε παράβαση, ενώ στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης για τον εργαζόμενο ή τον εαυτό του, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη, ύψους 500 ευρώ.

Σημειώνεται τέλος, πως οι έλεγχοι διενεργούνται από την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία, το Λιμενικό και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.