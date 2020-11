Πολιτική

Μητσοτάκης: Ισχυρότατη ανάκαμψη στην Ελλάδα μόλις βρεθεί το εμβόλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τις ανακατατάξεις που θα προκαλέσει η πανδημία στην παγκόσμια οικονομία και που θα βρίσκεται η Ελλάδα. Πως σχολίασε τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μήνυμα αισιοδοξίας για την ελληνική οικονομία προβλέποντας "ισχυρότατη ανάκαμψη μόλις βρεθεί το εμβόλιο" απέστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συζήτηση που είχε με τον δημοσιογράφο John Defterios, στο πλαίσιο της 5ης διεθνούς Ευρω-Αραβικής Συνόδου.

Ο πρωθυπουργός παράλληλα έστειλε μηνύματα τόσο προς την Τουρκία όσο και προς τη διεθνή κοινότητα, δηλώνοντας έτοιμος για συζήτηση με στόχο την επίλυση των προβλημάτων στο πλαίσιο των συνθηκών του διεθνούς δικαίου, και τονίζοντας πως εάν η Τουρκία θέλει πράγματι επίλυση των προβλημάτων αυτών, θα καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλά όπως είπε "πιστεύω πως η Τουρκία δεν θέλει να παίξει σύμφωνα με τους κανόνες".

Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στην οικονομία εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα συγκαταλέγεται στις χώρες που θα αναδειχθούν κερδισμένες από τις ανακατατάξεις που θα προκαλέσει η πανδημία στην παγκόσμια οικονομία.

«Είμαι σίγουρος πως η ανάκαμψη θα είναι ισχυρότατη μόλις έχουμε το εμβόλιο. Στην Ελλάδα οι αποταμιεύσεις αυξάνονται, που σημαίνει πως ο κόσμος θα θέλει να προβεί σε δαπάνες όταν η πανδημία τελειώσει. Και οι επιχειρήσεις θα θέλουν να επενδύσουν. Και οι έξυπνες επιχειρήσεις ήδη επενδύουν» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

"Δεν συζητάμε μοιρασιά με την Τουρκία στο Αιγαίο"

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε -απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το εάν υπάρχει προοπτική και εάν είναι διατεθειμένος στο μέλλον "να μοιραστείτε (σ.σ. με την Τουρκία) ενεργειακούς πόρους αν βρεθούν"- ότι "αυτό δεν είναι κάτι που συζητάμε" και επανέλαβε ότι θα πρέπει πρώτα να καθορίσουμε και να οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες μας με δίκαιο τρόπο.

"Αυτό αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα και δεν είναι κάτι που έχουμε καταφέρει να κάνουμε εδώ και πολλές δεκαετίες. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω ότι η κυβέρνησή μας έχει υπογράψει συμφωνία οριοθέτησης με την Ιταλία, υπογράψαμε συμφωνία μερικής οριοθέτησης με την Αίγυπτο και συμφωνήσαμε με την Αλβανία να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο και να αφήσουμε το Δικαστήριο να αποφασίσει σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μας. Έχουμε αποδείξει πως αυτό το πρόβλημα έχει λύση, αν υπάρχει προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας. Ειλικρινά, πιστεύω πως η Τουρκία δεν θέλει να παίξει σύμφωνα με τους κανόνες. Συνεχίζει την προκλητική συμπεριφορά της. Και -όπως είπα- το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ορίσει προθεσμία. Πλέον δεν πρόκειται για ζήτημα που επηρεάζει τις διμερείς μας σχέσεις. Επηρεάζει το συνολικότερο καθεστώς στις σχέσεις μεταξύ ολόκληρης της Ευρώπης και της Τουρκίας", είπε ο πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε ακόμη ότι από την πλευρά μας έχουν γίνει πολλές προσπάθειες συνεννόησης με την Τουρκία από τότε που ο ίδιος ανέλαβε τα καθήκοντά του ως πρωθυπουργός, και κατήγγειλε τη στάση της Τουρκίας. "Ως απάντηση γίναμε αποδέκτες μίας σειράς ιδιαίτερα προκλητικών ενεργειών, οι οποίες αμφισβήτησαν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, με μονομερείς ερευνητικές δραστηριότητες σε εκτάσεις που θεωρούμε ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Επισήμανε ακόμη ότι επαφίεται στην Τουρκία να επιλέξει "να αποφασίσει αν θέλει μία εποικοδομητική σχέση με την Ευρώπη ή εάν θέλει συγκρουσιακή σχέση" και προειδοποίησε την 'Αγκυρα ότι σε περίπτωση που επιλέξει το δεύτερο "θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα υπάρξουν συνέπειες για την ίδια", υπενθυμίζοντας ότι η Ε.Ε. έχει καταστήσει ιδιαίτερα σαφές ότι προσδοκά σημαντική πρόοδο μέχρι τον Δεκέμβριο.

«Θεωρώ πως οι Ευρωπαίοι έχουν καταλάβει πως δεν πρόκειται απλώς περί μιας διαφοράς μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ή Κύπρου και Τουρκίας. Τα γεγονότα στην Ανατολική Μεσόγειο επηρεάζουν την Ευρώπη συνολικά», σημείωσε ο κ.Μητσοτάκης.

"Στην πλευρά των νικητών της πανδημίας θα είναι η Ελλάδα"

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι μία αποδεδειγμένα ασφαλής χώρα, που βρίσκεται «στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων», με σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές και διαθέτει μία κυβέρνηση η οποία είναι «υπέρμαχος της επιχειρηματικότητας και προσανατολίζεται στις μεταρρυθμίσεις». Όπως είπε οι επενδυτές «γνωρίζουν τις ευκαιρίες στην Ελλάδα», και «η πανδημία του κορονοϊού θα έχει νικητές και κάποιους που θα χάσουν. Είμαι πεπεισμένος γι' αυτό. Και είμαι σίγουρος πως η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά των νικητών».

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι έξυπνοι επενδυτές ήδη τοποθετούνται και αξιοποιούν ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας ακόμα και κατά τη διάρκεια της κρίσης, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να υπερβαίνει πλέον τους κλάδους όπου η Ελλάδα αποτελεί πάγια αξία.

«Δεν αναφέρομαι μόνο στο επενδυτικό ενδιαφέρον προς τους παραδοσιακούς τομείς, για τον ξενοδοχειακό τομέα και τον τουρισμό. Εκεί βλέπουμε μεγάλο ενδιαφέρον και από το 'Αμπου Ντάμπι, με τον Όμιλο Abu Dhabi Capital να επενδύει σε ιχθυοκαλλιέργειες, σε τεχνολογία αιχμής σε θέματα τροφίμων. Η Microsoft ανακοίνωσε μια τεράστια επένδυση, με την δημιουργία τριών μεγάλων data centers στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες η Volkswagen υπέγραψε με την ελληνική κυβέρνηση Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο τον μετασχηματισμό ενός ελληνικού νησιού σε πρότυπο νησί έξυπνης κινητικότητας. Μιλάμε για ζητήματα προηγμένης τεχνολογίας, ζητήματα πράσινου μετασχηματισμού, τομείς όπου θεωρούμε πως η Ελλάδα θα πρέπει να είναι πρωτοπόρος», ανέφερε.

Πρόσθεσε δε ότι η χώρα μας θα μπορούσε να μετατραπεί σε χρηματοπιστωτικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. «Στην εποχή μετά το Brexit έχει εκφραστεί ενδιαφέρον από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εγκαθιδρύσουν παρουσία στη χώρα μας. Τους προσφέρουμε αρκετά κίνητρα ώστε να είναι σε θέση να το κάνουν. Η Ελλάδα θα πρέπει να μετατραπεί και σε έναν χρηματοπιστωτικό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα να τονίσω κάτι που έχει μεγάλη σημασία: Η Ελλάδα είναι συνδυαστικά μία ασφαλής, συνδεδεμένη και γεωγραφικά ελκυστική χώρα, λόγω της τοποθεσίας μας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης .

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η πανδημία δημιουργεί ευκαιρίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ε.Ε. πλέον «δανείζεται ως μια υπερεθνική οντότητα με στόχο να ενισχύσει τα κράτη μέλη», δήλωσε, ενώ το κοινοτικό ταμείο ανάκαμψης θα συνδράμει σε μία «ισχυρότατη» ανάκαμψη, η οποία θα συνοδευτεί από επενδύσεις και αυξημένη κατανάλωση αφότου αντιμετωπιστεί ιατρικά ο κορονοϊός.

Στο μεσοδιάστημα, σημείωσε, η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει με μεγάλα ποσά εργαζόμενους και επιχειρηματίες, ενώ η «μεγάλη αξιοπιστία» που απολαμβάνει στις διεθνείς αγορές έχει επιτρέψει το χτίσιμο ενός αποθέματος ρευστότητας με πολύ χαμηλά επιτόκια.