Οικονομία

Σεισμός στη Σάμο: Τα μέτρα στήριξης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα

Οι πρωτοβουλίες για τις φορολογικές υποχρεώσεις, τις ασφαλιστικές εισφορές, τις επιχορηγήσεις και την αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων.

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ανακοινώνει παρεμβάσεις για την αρωγή και στήριξη των νομικών και φυσικών προσώπων που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και τα φαινόμενα που ακολούθησαν. Συγκεκριμένα:

1. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων

Για την περιοχή της Σάμου παρατείνεται η καταβολή και αναστέλλεται η πληρωμή όλων των εκκρεμών βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση προβλέπεται ότι:

Παρατείνονται μέχρι και την 30.04.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ / Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή εγκατάσταση (έδρα) στους Δήμους Ανατολικής Σάμου και Δυτικής Σάμου που λήγουν ή έληξαν από 30.10.2020 μέχρι και 30.04.2021. Ως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

Αναστέλλεται μέχρι και την 30.04.2021 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 30ή Οκτωβρίου 2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

2. Επιχορήγηση πληττόμενων επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την αποζημίωση σεισμόπληκτων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνο για επιχορήγηση 30% - 70% της υλικής ζημίας για κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα. Το ύψος της επιχορήγησης βαραίνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο, μετά και τις αναγκαίες ρυθμιστικές παρεμβάσεις σε κανονιστικό επίπεδο, στις οποίες προχώρησε το προηγούμενο διάστημα το Υπουργείο Οικονομικών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές τόσο σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων όσο και σε μέγεθος καταστροφής, μπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης.

3. Παροχή στεγαστικής συνδρομής για αποκατάσταση κτιρίων

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση οριοθέτησης περιοχών, με επισπεύδον το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, παρέχεται στεγαστική συνδρομή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την επισκευή / ανακατασκευή των κτιρίων που επλήγησαν από το σεισμό. Η στεγαστική συνδρομή παρέχεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και καλύπτει το σύνολο της εκτιμηθείσας ζημίας, με δωρεάν κρατική αρωγή 80% και άτοκο δάνειο 20%. Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσεται -με άλλη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση- η παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την επισκευή / ανακατασκευή των κτιρίων που επλήγησαν από την πλημμύρα που ακολούθησε το σεισμό. Η εν λόγω στεγαστική συνδρομή, επίσης, καλύπτει το σύνολο της εκτιμηθείσας ζημιάς και κατανέμεται σε δωρεάν κρατική αρωγή 60% και άτοκο δάνειο 40%. Και στις δύο περιπτώσεις η κρατική αρωγή επιβαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

4. Προστασία των θέσεων εργασίας

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, στις πληττόμενες περιοχές από το σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί ένεκα του ανωτέρω φαινομένου και όχι πέραν των 3 μηνών. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με το παρόν, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσού 534 ευρώ. Παράλληλα, θα θεσπιστεί πρόβλεψη στήριξης των εργαζομένων για τις περιπτώσεις όσων απώλεσαν τη θέση εργασίας τους μετά το σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020.

5. Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών

Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή της 30ής Οκτωβρίου 2020 και έχουν υποστεί ζημιές, σε συνέχεια σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης οριοθέτησης της φυσικής καταστροφής, δύνανται να ενταχθούν σε διαδικασία ρύθμισης και αναστολής ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά την οποία προβλέπεται (α) κεφαλαιοποίηση ασφαλιστικών εισφορών που οφείλονται, (β) αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, και (γ) δοσοποίηση των οφειλομένων μετά το 6μηνο σε 12-24 μηνιαίες δόσεις.

6. Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ

Τα κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της φυσικής καταστροφής της 30ής Οκτωβρίου 2020 και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του έτους εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή, με την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού.

7. Αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων επί της ακίνητης περιουσίας

Με σχετική διάταξη που προωθείται από το Υπουργείο Οικονομικών, αναστέλλεται, για ένα έτος, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής ενέργειας επί της ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από το σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και ό,τι ακολούθησαν αυτού, περιλαμβάνοντας, ουσιαστικά, τις περιπτώσεις πλειστηριασμών, κατασχέσεων και αποβολών.

8. Παρατάσεις υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ αποφασίστηκαν παρατάσεις για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της ΔΟΥ Σάμου, έως 30.11.2020, αναφορικά με το χρόνο υποβολής δηλώσεων τελών και λοιπών φορολογιών, το χρόνο υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές, καθώς και με το χρόνο υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων.

Το Υπουργείο Οικονομικών, μαζί με όλα τα συναρμόδια και εμπλεκόμενα Υπουργεία, είναι σε στενή συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και με τους παραγωγικούς φορείς, ώστε να προχωρήσει με εντατικούς ρυθμούς η διαδικασία υλοποίησης των μέτρων στήριξης της περιοχής που επλήγη από το φονικό σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020.