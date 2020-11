Οικονομία

Ευρωπαϊκή Πίστη: ανανεωμένο το site της εταιρείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με νέα εμφάνιση και πιο λειτουργική, η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Πίστης συμβάλλει καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Στην ανανέωση του public website της προχώρησε η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., το οποίο δημιουργήθηκε μετά από στενή συνεργασία με τη Linakis Digital, μία από τις πλέον αξιόπιστες εταιρίες στον τομέα του ψηφιακού σχεδιασμού.

Το νέο www.europaikipisti.gr, αποτελεί ένα κομβικό έργο για την Ευρωπαϊκή Πίστη, πλήρως ευθυγραμμισμένο με το όραμα και τη στρατηγική της για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Το νέο website, εστιάζει στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των Ασφαλισμένων της Εταιρίας, στην υλοποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων για τη λειτουργία των Ασφαλιστικών Συμβάσεων και ενημερώνει για τα Αγαθά για τα οποία ολόκληρη η ελληνική κοινωνία κάνει έναν καθημερινό αγώνα. Έναν αγώνα για την προστασία του Εισοδήματος, της Οικογένειας, της Περιουσίας και της Ποιότητας Ζωής τους.

Ταυτόχρονα αποτελεί και μια μεγάλη πρόκληση, καθώς η εμπειρία του επισκέπτη από την ποιότητα της εξυπηρέτησης που θα λάβει, είναι σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης για την Εταιρία.

O ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενδυνάμωση της ψηφιακής παρουσίας της Εταιρίας, επέβαλαν την αναβάθμιση της ψηφιακής εμπειρίας του χρήστη. Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός του νέου site έγινε εξ’ ολοκλήρου από την αρχή, εφαρμόζοντας όλες τις σύγχρονες τάσεις και τεχνολογίες. Βασικοί άξονες σχεδιασμού είναι η υψηλή αισθητική, σε συνδυασμό με τη λειτουργική δομή, τη φιλικότητα προς τον επισκέπτη και την απλότητα της παρεχόμενης πληροφόρησης. Μοντέρνα γραφιστική απεικόνιση, γρήγορος υπολογισμός ασφαλίστρων, δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με την Εταιρία και τους εκπροσώπους της, συμβατότητα με όλους τους τύπους συσκευών, διευκόλυνση της καθημερινότητας του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή και ευκολότερη σύνδεση του με την κοινωνία, είναι μερικές μόνο από τις υπηρεσίες που θα συναντήσει ο επισκέπτης - υποψήφιος πελάτης.

Μαζί με το νέο www.europaikipisti.gr, η Εταιρία ανανέωσε και το Επενδυτικό της site, με αντίστοιχη αισθητική και λειτουργικότητες, αναβαθμίζοντας την ενημέρωση των Μετόχων και του επενδυτικού κοινού.

Στα άμεσα σχέδια της Εταιρίας είναι η ενσωμάτωση και ο εμπλουτισμός του νέου site με περαιτέρω λειτουργικότητες, όπως ενδεικτικά, προσωποποιημένο περιεχόμενο, διεύρυνση τιμολογήσεων και σε άλλα προγράμματα, online chat, καθώς και το portal πελατών, που στόχος του είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο προσωποποιημένων υπηρεσιών.