Hamaguchi Award 2020: Διεθνής διάκριση για τον Κώστα Συνολάκη (εικόνες)

Ο διακεκριμένος καθηγητής, ακαδημαϊκός και Διευθυντή/President του Κολλεγίου Αθηνών, τιμήθηκε για την επιστημονική του έρευνα στις φυσικές καταστροφές.

Την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο η Τελετή Απονομής του Hamaguchi Award 2020 στον Ακαδημαϊκό, Καθηγητή Κώστα Συνολάκη, Διευθυντή/President Κολλεγίου Αθηνών. Το βραβείο Hamaguchi απονέμεται σε άτομα ή οργανισμούς, που με επιστημονική έρευνα και ρεαλιστικές πρακτικές έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της αντοχής των ακτών στα παλιρροϊκά κύματα (τσουνάμι), τις καταιγίδες και άλλες παράκτιες καταστροφές, καθώς και στην ενημέρωση και την ανθεκτικότητα των ανθρώπων στις φυσικές καταστροφές.

Ο Κώστας Συνολάκης, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, από το 1997, και στο Πολυτεχνείο Κρήτης (2004-2020), έχει διεξαγάγει έρευνες στη σεισμολογία, στην ωκεανογραφία και ιδιαιτέρως στα αποτελέσματα των σεισμών και των παλιρροϊκών κυμάτων. Ανέπτυξε το υπολογιστικό μοντέλο προσομοίωσης ΜΟSΤ για την πρόγνωση της διάδοσης των παλιρροϊκών κυμάτων. Σχεδίασε και ανέπτυξε τους επίσημους χάρτες αντιπλημμυρικής προστασίας της Πολιτείας της Καλιφόρνια από παλιρροϊκά κύματα. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα και περισσότερες από 110 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά μεγάλης επιρροής (μεταξύ αυτών τα Science, Nature και Philosophical Transactions of the Royal Society), έχει δώσει δεκάδες διαλέξεις και παρουσιάσεις σε επιστημονικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο και έχει επιβλέψει διδακτορικές διατριβές.

Ο Καθηγητής Κώστας Συνολάκης έχει τιμηθεί με το βραβείο International Coastal Engineering Award (2019), το βραβείο Mofatt-Nichol στον τομέα της Ακτομηχανικής της Εταιρείας Πολιτικών Μηχανικών των ΗΠΑ (2015), το βραβείο Soloviev στον τομέα των φυσικών καταστροφών (European Geosciences Union) (2014) και με βραβείο για την συμβολή του στην πολιτική προστασία της Πολιτείας της Καλιφόρνια (2001). Έχει επίσης βραβευθεί από τον Λευκό Οίκο ως ένας από τους 100 καλύτερους νέους επιστήμονες στις ΗΠΑ (1988). Το 1995, ίδρυσε το πρώτο Tsunami Research Center στις ΗΠΑ, στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια.

Μαζί με την ομάδα του, έχουν ηγηθεί αποστολών στις Φλόρες και την Ινδονησία το 1992, στην Ιάβα και το Μίντορο το 1994, στο Μαντζαβίλο το 1995, στην Παπούα της Νέας Γουινέας το 1998, στο Βανουάτου το 1999, στη Σρι Λάνκα, στις Μαλδίβες και στην Κένυα το 2004, στην Ιάβα το 2006, στη Σαμόα το 2009, στη Χιλή και στις Nήσους Μενταγουάι το 2010, στην Ιαπωνία το 2011, στη Βεντούρα το 2015, στο Πάλου το 2018 και στο Κρακατόα το 2019. Οι επιτόπιες μελέτες κατά τις αποστολές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα 31 εκθέσεις για τον εντοπισμό άγνωστων μέχρι τότε πρακτικών ενίσχυσης από τα παλιρροϊκά κύματα και προκάλεσαν αλλαγές στις δημόσιες πολιτικές των κρατών για την προστασία από τα καταστροφικά αυτά φυσικά φαινόμενα. Οι πρόσφατες εργασίες του επικεντρώνονται στις συνέπειες από τη διάβρωση των ακτών στην Ελλάδα λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και άλλων ανθρωπογενών παραγόντων. Από το 2016, είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Το βραβείο Hamaguchi απονέμεται από τη Διεθνή Επιτροπή για το Τσουνάμι/Τεχνολογία Ανθεκτικότητας σε Παράκτιες Καταστροφές από το Τσουνάμι, μετά τον ορισμό της 5ης Νοεμβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης για το Τσουνάμι, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Δεκέμβριο του 2015. Το βραβείο πήρε το όνομά του από τον κ. Hamaguchi Goryo, ο οποίος προστάτευσε και έσωσε τους χωρικούς από ένα τσουνάμι πριν από περίπου 160 χρόνια.

Λόγω των ειδικών συνθηκών που επιβάλλει η πανδημία, ο Καθηγητής Κώστας Συνολάκης συμμετείχε στην Τελετή Απονομής στην Ιαπωνία με βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό, τον οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε ακολούθως ή να τον δείτε πατώντας ΕΔΩ.