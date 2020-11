Κοινωνία

Σοφία Νικολάου: Σε κατάσταση αυξημένου ελέγχου οι φυλακές Διαβατών

Στο κατάστημα κράτησης εντοπίσθηκαν 66 κρούσματα κορονοϊού, 59 σε κρατούμενους και 7 σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Τη διενέργεια τεστ στους κρατούμενους και τους υπαλλήλους των Δικαστικών Φυλακών Διαβατών ανακοίνωσε η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νικολάου. η οποία επισκέφθηκε το μεσημέρι το κατάστημα κράτησης της Θεσσαλονίκης, μετά την εκδήλωση κρουσμάτων κορονοϊού.

Από τις 20 Οκτωβρίου έως σήμερα εντοπίστηκαν συνολικά 66 κρούσματα (59 σε κρατούμενους και 7 σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους), ενώ όλοι οι θετικοί κρατούμενοι είναι ασυμπτωματικοί και μόλις ένας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο αλλά για αιτία που δεν συνδέεται με τον κορονοϊό.

Αναλυτικά η δήλωση της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής:

«Συναντήθηκα σήμερα με τον διευθυντή των φυλακών, τον αρχιφύλακα, τους εργαζόμενους, στέλεχος του ΕΟΔΥ καθώς και 3 εκπροσώπους των κρατουμένων. Συζητήσαμε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν μετά την επιβεβαίωση πολλών κρουσμάτων κορονοϊού στο Κατάστημα Κράτησης, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω διασπορά του ιού.

Καταγράψαμε τα προβλήματα που υπάρχουν και κάναμε αυτοψία στο χώρο των φυλακών, οι οποίες έχουν χωριστεί σε τρεις ζώνες για την βέλτιστη αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν τεστ σε όλους στο Κατάστημα Κράτησης το οποίο τίθεται σε κατάσταση αυξημένου ελέγχου.

Οι μεταγωγές περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία όλων.

Θέλω να διαβεβαιώσω ότι από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να ελεγχθεί η πανδημία και θα παρέχουμε ό,τι χρειαστεί για την βελτίωση της καθημερινότητας όλων.

Με τον επαγγελματισμό που διακρίνει τους εργαζόμενους αλλά και με την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με τους κρατούμενους -οι οποίοι έχουν κατανοήσει το πρόβλημα- θα βρούμε λύσεις σε οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει.

Το Κατάστημα έχει εφοδιαστεί με υγειονομικά υλικά, γάντια, μάσκες, ειδικές φόρμες για τους εργαζόμενους και αντισηπτικά.

Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, τόσο με τη διοίκηση των φυλακών, όσο και με τον ΕΟΔΥ προκειμένου να προβούμε στις ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για να προστατέψουμε την υγεία των εργαζόμενων και των κρατουμένων».