Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Αναλυτικά η γεωγραφική κατανομή των νέων φορεων του Covid-19 ανά περιφερειακή ενότητα.

Ακόμη 1490 κρούσματα στην Ελλάδα και "μαύρο ρεκόρ" με 41 θανάτους ασθενών με Covid μέσα σε 24 ώρες, ανακοινώθηκαν την Δευτέρα.

Από αυτά, 25 κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας και επιπλέον 2 εισαγόμενα κρούσματα αφορούν άτομα που μετέβησαν αυτοβούλως για έλεγχο.

Δείτε την γεωγραφική κατανομή των 1.463 εγχώριων κρουσμάτων:

413 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 12 συνδέονται με γνωστές συρροές

390 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 12 συνδέονται με γνωστές συρροές

63 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας, εκ των οποίων 12 συνδέονται με γνωστές συρροές

54 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστές συρροές

49 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών, εκ των οποίων 5 συνδέονται με γνωστές συρροές

46 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστές συρροές

35 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές

34 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

29 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

27 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές

25 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας , εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

24 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

23 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

19 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου, εκ των οποίων 4 συνδέονται με γνωστή συρροή

15 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

14 κρούσματα στην Π.Ε. Φωκίδας

14 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

12 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

11 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

11 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

11 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

11 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

9 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης

8 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

8 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών

7 κρούσματα στην Π.Ε. 'Αρτας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου

6 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

6 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Λασιθίου

5 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

5 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

4 κρούσματα στην Π.Ε Βοιωτίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Σάμου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Τήνου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Κέας-Κύθνου

2 κρούσματα στην Π.Ε Αργολίδας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Σύρου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Λακωνίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κεφαλλονιάς

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κέρκυρας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Θήρας

Ακόμη, 18 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση, εκ των οποίων 5 συνδέονται με γνωστή συρροή.

Κατά την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Βάνα Παπαευαγγέλου, απηύθυνε δραματική προειδοποίηση για αύξηση εισαγωγών στις ΜΕΘ.

Ο επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, χαρακτήρισε “φως στο τούνελ” της πανδημίας τα νέα για το εμβόλιο, αλλά προειδοποίησε ότι η κανονικότητα θα αργήσει να έρθει.

Η χρήση ασπίδας προσώπου χωρίς μάσκα επισύρει πρόστιμο, ξεκαθάρισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.