Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης - Χαρδαλιάς για τον κορονοϊό και το lockdown

Τι είπαν για την ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας, τις ΜΕΘ και τα νοσοκομείο, το lockdown και τα παράνομα πάρτι. Κοντοζαμάνης και Παπαευαγγέλου απαντούν για το ΕΣΥ και τα παιδιά στα σχολεία.

Όπως ανακοινώθηκε επισήμως,"από σήμερα, η ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών του Υπουργείου Υγείας, θα πραγματοποιείται – εξ’ αποστάσεως – κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 18:00, στο Υπουργείο Υγείας.

Κάθε Τετάρτη, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας θα ενημερώνει για την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ειδικά για αυτή την εβδομάδα, η ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 10 Νοεμβρίου και ώρα 18:00, στο Υπουργείο Υγείας.

Στην ενημέρωση Δευτέρας και Παρασκευής θα συμμετέχουν ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης και η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του ΠΓΝ «Αττικόν» και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου.

Τι ειπώθηκε στην ενημέρωση

Στην ενημέρωση που ξεκίνησε αμέσως μετά την ανακοινωση "μαύρου" ημερήσιου ρεκόρ θανάτων στην Ελλάδα, η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Βάνα Παπαευαγγέλου, απηύθυνε δραματική προειδοποίηση για αύξηση εισαγωγών στις ΜΕΘ.

Ο επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, χαρακτήρισε “φως στο τούνελ” της πανδημίας τα νέα για το εμβόλιο, αλλά προειδοποίησε ότι η κανονικότητα θα αργήσει να έρθει.

Η χρήση ασπίδας προσώπου χωρίς μάσκα επισύρει πρόστιμο, ξεκαθάρισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.