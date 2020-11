Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: δραματική προειδοποίηση για αύξηση εισαγωγών στις ΜΕΘ

"Σήμα κινδύνου" από την καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

"Αναμένουμε περισσότερες εισαγωγές στις ΜΕΘ τις επόμενες ημέρες", προειδοποίησε η Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά τη διάρκεια της ενημερωσης για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας.

Η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ υπογράμμισε ότι παρατηρείται ιδιαίτερα υψηλό επιδημιολογικό φορτίο στην Αττική. Ταυτοχρόνως, επέστησε την προσοχή όλων, ειδικά όσων πήγαν στην εξοχή, να δείξουν υπευθυνότητα και να αποφύγουν άσκοπες συναθροίσεις.

Όπως εξήγησε τα κρούσματα υπερδιπλασιάστηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, "είναι δίπλα μας", όπως είπε χαρακτηριστικά , τονίζοντας ότι και οι νέοι δεν είναι αλώβητοι.

Επεσήμανε πως "έρχεται δύσκολος χειμώνας" και ότι ενδέχεται να ληφθούν νέα μέτρα μετά το πέρας του δεύτερου lockdown. Κατέστησε σαφές πάντως ότι έως τώρα τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά.

Σχολιάζοντας τις διαφορές που έχει το τωρινό lockdown σε αντίθεση με εκείνο του Μαρτίου-Απριλίου, η κ. Παπαευαγγέλου, εξήγησε πως τα σχολεία είναι ανοιχτά.

Επανέλαβε την ανησυχία της για την έξοδο των Αθηναίων, τονίζοντας πως αντιλαμβάνεται πως η ελληνική κοινωνία είναι κουρασμένη, όμως: "δεν θα θέλαμε να δούμε άνοδο των κρουσμάτων στην επαρχία, οι πολίτες θα πρέπει να δείξουν υπεθυνότητα".

Στη συνέχεια, τόνισε πως έχει ιδιαίτερη σημασία η παρακολούθηση των χρονίως πασχόντων, ενώ απηύθυνε έκκληση στους γονείς να επισκέπτονται τον γιατρό τους για την παρακολούθηση των παιδιών τους.

Τέλος, η κ. Παπαευαγγέλου διευκρίνισε πως τις επόμενες 15 ημέρες αναμένεται μια μείωση των κρουσμάτων, και μετά θα ακολουθήσει μείωση και στον αριθμό των νοσηλευόμενων, ωστόσο: "δεν αναμένουμε μείωση των διασωληνωμένων καθώς έχουν διαφορετικό μέσο ορο παραμονής".