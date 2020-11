Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: “Φως στο τούνελ” της πανδημίας τα νέα για το εμβόλιο

Προειδοποίησε ότι η κανονικότητα θα αργήσει να έρθει και επεσήμανε πως η πανδημία βρίσκεται στο απόγειό της σε όλη την Ευρώπη.

Πολύ ενθαρρυντικά χαρακτήρισε τα νέα για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ο επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας για την πορεία της πανδημίας. Παράλληλα, όμως, τόνισε πως οι προκλήσεις παραμένουν και έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας.

Όπως είπε ο κ. Μαγιορκίνης, η Pfizer αναμένεται να καταθέσει αίτημα για επείγουσα έγκριση από τον FDA (Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων) μετά την 3η εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Σημείωσε πως παραμένει σε ανοδική πορεία ο αριθμός των ασθενών με κορονοϊό που καταλήγουν και ότι η πανδημία βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της στην Ευρώπη, με περίπου 3.000 θύματα κατά ημερήσιο μέσο όρο.

Υπογράμμισε επίσης πως η ψαλίδα έχει κλείσει στις ηλικιακές ομάδες 19-39 και 40-65 ετών. Χαρακτηριστικά, ανέφερε πως την Κυριακή είχαν την ίδια επίπτωση, για πρώτη φορά μετά από έναν μήνα, με 400 νέες διαγνώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού.

Απηύθυνε έκκληση να οπλιστούμε με υπομονή μέχρι τον εμβολιασμό, συμπληρώνοντας πως η κανονικότητα δεν θα έρθει από τη μία ημέρα στην άλλη.