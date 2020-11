Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: Πρόστιμο για ασπίδα προσώπου χωρίς μάσκα

Απηύθυνε αυστηρή σύσταση στους πολίτες. Διευκρινίσεις για τη μετάβαση σε δικαστικές Αρχές, συμβολαιογράφους και δικηγόρους.

Η χρήση ασπίδας προσώπου χωρίς μάσκα επισύρει πρόστιμο, ξεκαθάρισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την πορεία της πανδημίας. Διευκρίνισε πως υπάρχει ελαστικότητα μόνο για ευπαθείς ομάδες, όπως π.χ. άτομα με άσθμα.

Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς έδωσε διευκρινίσεις για τη μετάβαση σε δικαστικές Αρχές, συμβολαιογράφους και δικηγόρους. Ειδικότερα, διευκρίνισε ότι για τη μετάβαση σε δικαστικές αρχές, συμβολαιογράφους και δικηγόρους ισχύουν τα εξής:

Σε περίπτωση μετάβασης σε δικαστήριο ως μάρτυρας, δικηγόρος ή κατηγορούμενος, αυτή αποδεικνύεται από τη σχετική κλήση ή τη βεβαίωση του δικηγόρου.

Για μετάβαση σε συμβολαιογράφο ή δικαστήριο για ένορκη βεβαίωση, αυτή αποδεικνύεται από βεβαίωση δικηγόρου ή κλήση, αν υπάρχει.

Κάθε άλλη μετακίνηση σε δικαστική αρχή, δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, αποδεικνύεται από κλήση της υπηρεσίας, ή βεβαίωση δικηγόρου, ή συμβολαιογράφου, που πιστοποίει με αποστολή εγγράφου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την κλήση-πρόσκληση του μάρτυρα ή πελάτη του.

Οι μετακινήσεις δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών συνοδεύεται από τη σχετική φόρμα τύπου και επιτρέπονται και εκτός περιφερειακής ενότητάς τους για λόγους εργασίας. Το ίδιο ισχύει και για τους μάρτυτες, αν πρέπει να καταθέσουν εκτός περιφερειακής ενότητας της κατοικίας τους.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη τήρησης των μέτρων, ώστε να αποδώσουν και να μπορέσουμε να περάσουμε πιο κανονικές γιορτές.