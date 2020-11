Υγεία - Περιβάλλον

Μόσιαλος στον ΑΝΤ1: το εμβόλιο της Pfizer και η προστασία από τη μετάλλαξη του κορονοϊού (βίντεο)

Τι είπε ο Καθ. του LSE για τον χρόνο παραγωγής και το πότε θα αρχίσουν να γίνονται τα εμβόλια σε πολίτες. Τι γίνεται με τις άλλες προσπάθειες εταιρειών για το εμβόλιο.