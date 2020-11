Κοινωνία

Lockdown: Αυξήθηκαν οι παραβάτες και τα πρόστιμα την Κυριακή

Τα αποτελέσματα των ελέγχων για την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων.

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από την Ελληνική Αστυνομία για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό, την Κυριακή πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 58.033 έλεγχοι, από τους οποίους οι 18.832 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” και βεβαιώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις:

848 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ, ως ακολούθως:

297 στην Αττική,

72 στη Θεσσαλονίκη,

66 στην Κεντρική Μακεδονία,

59 στην Κρήτη,

54 στην Πελοπόννησο,

53 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

51 στη Θεσσαλία,

44 στη Δυτική Ελλάδα,

38 στη Στερεά Ελλάδα,

37 στο Βόρειο Αιγαίο,

37 στα Ιόνια Νησιά,

17 στο Νότιο Αιγαίο,

16 στην Ήπειρο και

7 στη Δυτική Μακεδονία.

Παράλληλα, σε αποτίμηση των ελέγχων από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αναφέρεται ότι:

«Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, ΕΑΔ, Δ.Α. Αθηνών) διενήργησαν την περίοδο 6-8 Νοεμβρίου συνολικά 181.138 ελέγχους και κατέγραψαν 2.975 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 779.650€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε 29 καταστήματα (x 15 ημέρες)

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (161.352)

Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας Μη αποστολή sms Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης Μη τήρηση των ειδικών κανόνων λειτουργίας σε ΚΥΕ Μη τήρηση κανόνων λειτουργίας λαϊκών αγορών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα των μετακινήσεων πεζών και οχημάτων (σταθμοί διοδίων, ΜΜΜ, πλοία, ΕΙΧ και ΕΔΧ) με τους ελέγχους ιδιαίτερα το πρωί του Σαββάτου να έχουν και χαρακτήρα ενημέρωσης των πολιτών για τα νέα μέτρα.

Παράλληλα συνεχίστηκαν όλο το τριήμερο και οι έλεγχοι σε Μονάδες Φιλοξενίας Ηλικιωμένων, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (take away, delivery και drive through), καταστήματα τροφίμων και λαϊκές αγορές.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την επικράτεια βάσει της εξέλιξης των επιδημιολογικών δεδομένων και σε συνάρτηση με την πληροφορία από το “1520” και τα υπόλοιπα στοιχεία που συλλέγονται από τις υγειονομικές και ελεγκτικές Αρχές.»