Life

Δελατόλλας – Τσαπανίδου: τα σχόλια στον ΑΝΤ1 για το lockdown και την τηλεκπαίδευση (βίντεο)

Τι λένε οι δημοσιογράφοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, για την συμπεριφορά των πολιτών, την κρατική μηχανή και τις ευθύνες, αλλά και την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη.