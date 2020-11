Πολιτική

Τσίπρας προς Μπάιντεν: Σε όλο τον κόσμο χρειαζόμαστε προοδευτικές ηγεσίες

Η συγχαρητήρια επιστολή του Αλέξη Τσίπρα προς τον 46ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στη νέα εποχή που σηματοδοτεί η εκλογή του Τζο Μπάιντεν, τόσο για τις ΗΠΑ, όσο και για τη διεθνή κοινότητα, δίνει έμφαση σε συγχαρητήρια επιστολή του προς τον 46ο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει τη μοναδική ευκαιρία που παρουσιάζεται για την ενδυνάμωση της πολυμερούς διπλωματίας και των διεθνών οργανισμών, ειδικά στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής και του ελέγχου εξοπλισμών, την προστασία του διεθνούς δικαίου καθώς και την ενίσχυση των σχέσεων ΗΠΑ-ΕΕ σε ισορροπημένη βάση.



Σε μια δύσκολη περίοδο για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ο Αλ. Τσίπρας επισημαίνει ότι η φιλία, η εμπειρία και η πολυετής υποστήριξη του Τζο Μπάιντεν στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις μπορούν να συμβάλλουν στη σταθερότητα και στην ειρήνη στην περιοχή, αλλά και στη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει στην επιστολή του την υποστήριξη Ομπάμα-Μπάιντεν στον ελληνικό λαό τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης 2015-2016 και των προσπαθειών για υπέρβαση των πολιτικών λιτότητας. Παράλληλα, παραθέτει απόσπασμα από την ομιλία του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Μ. Ομπάμα από την επίσκεψή του στην Αθήνα: "Επειδή οι δημοκρατίες μας είναι συμμετοχικές, είμαστε σε θέση να καλωσορίσουμε τους ανθρώπους και τους πρόσφυγες που έχουν ανάγκη, στις χώρες μας...Η γενναιοδωρία του ελληνικού λαού απέναντι στους πρόσφυγες που φτάνουν στις ακτές σας έχει εμπνεύσει τον κόσμο." Επίσης, ο Αλ. Τσίπρας υπογραμμίζει την υποστήριξη του Τζο Μπάιντεν στη συμφωνία των Πρεσπών, όπως αυτή εκφράστηκε στη συνάντηση που είχαν τον Φεβρουάριο του 2019.



Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην "Εντολή για Δράση" ("Mandate for Action") σε μια σειρά κρίσιμων τομέων, που δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν ότι του έδωσε ο Αμερικανικός λαός. Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο Αλέξης Τσίπρας, οι αμερικανικές εκλογές ανέδειξαν την ανάγκη που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο για προοδευτικές ηγεσίες που θα δώσουν προοδευτικές λύσεις στις σύγχρονες προκλήσεις: για τη στήριξη της δημόσιας υγείας με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την καταπολέμηση του ρατσισμού, την προώθηση του κράτους δικαίου, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των δικαιωμάτων φύλου.