Κοινωνία

“Συναγερμός” για απόπειρα αρπαγής ανηλίκου (βίντεο)

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αστυνομίας στην καταγγελία αυτόπτη μάρτυρα.

Σκηνές βγαλμένες από αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελία για απόπειρα αρπαγής ανηλίκου.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το GRTimes.gr και σύμφωνα με την καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ., άγνωστος επιχείρησε να αρπάξει ένα 13χρονο παιδί, στην διασταύρωση των οδών Ολύμπου και υπουργού Φιλ. Δραγούμη.

Το συμβάν που σημειώθηκε περίπου στις 19.00 και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αντιλήφθηκε περαστικός ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δικικλυστές της ΟΠΚΕ και περιπολικά της Άμεσης Δράσης, που εντόπισαν το παιδί, το οποίο είναι καλά στην υγεία του και αναμένεται να δώσει κατάθεση για τα όσα συνέβησαν.