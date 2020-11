Οικονομία

Κορονοϊός: Αγωνία για τους εκτροφείς βιζόν στην δυτική Μακεδονία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικρατεί αναβρασμός μετά την είδηση ότι στη Δανία θα θανατωθούν εκατομμύρια ζώα, καθώς διαπιστώθηκε ότι μετέδωσαν μεταλλαγμένο στέλεχος σε ανθρώπους.