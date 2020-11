Πολιτισμός

Γιαννόπουλος για “Το Χαμόγελο του Παιδιού”: έγινε πράξη το όραμα του Ανδρέα μου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αφορμή την συμπλήρωση 25 χρόνων λειτουργίας του Συλλόγου, μιλά στον Νίκο Χατζηνικολάου για την πολυσχιδή προσφορά σε εκατομμύρια παιδιά και ενήλικες και για την σύμπραξη με δημόσιους φορείς.