Κόσμος

Μαρκ Έσπερ: ο Τραμπ απέλυσε τον Υπουργό Άμυνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος ήταν ο λόγος για την αποπομπή του Υπουργού από τον απερχόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε απόψε την απόλυση του Υπουργού Άμυνας, Μαρκ Έσπερ.

Επικεφαλής του Πενταγώνου, ως ασκών χρέη Υπουργού, αναλαμβάνει ο Κρίστοφερ Μίλερ, ο μέχρι σήμερα διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας (NCC).

«Ο Μαρκ Έσπερ απολύθηκε. Τον ευχαριστώ για τις υπηρεσίες του» έγραψε ο Τραμπ στο Twitter. «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ο Κρίστοφερ Σ. Μίλερ, ο αξιοσέβαστος Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας (ο διορισμός του εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γερουσία) θα είναι ο ασκών χρέη Υπουργού Άμυνας, με άμεση ισχύ», προσέθεσε.

Ο Έσπερ είχε αναλάβει Υπουργός Άμυνας τον Ιούνιο του 2019. Φέρεται ότι τους τελευταίους μήνες σκόπευε να αποχωρήσει από το αξίωμα αυτό, αφού διαφώνησε με τον Τραμπ όταν ο Πρόεδρος εξέταζε την πιθανότητα να αναπτύξει στρατό για να καταστείλει τις ταραχές που ξέσπασαν σε πολλές Πολιτείες, με αφορμή τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, τον περασμένο Μάιο.