Αθλητικά

Νέα κρούσματα κορονοϊού στην ΑΕΚ

Ποιοι ποδοσφαιριστές προστέθηκαν στην "κιτρινόμαυρη" λίστα της Covid-19.

Άλλα έξι κρούσματα κορονοϊού ανιχνεύτηκαν σήμερα (9/11), κατά τη διάρκεια των τακτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στην ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, θετικοί στον Covid-19 βρέθηκαν οι Τσιγκρίνσκι, Βασιλαντωνόπουλος, Ινσούα καθώς και τρία μέλη του προπονητικού επιτελείου του συλλόγου. Έτσι, από την περασμένη εβδομάδα όταν ο Μιχάλης Μπακάκης ήταν ο πρώτος «θετικός» της ΑΕΚ, έχουν προκύψει συνολικά 16 κρούσματα.

Τα μισά είναι ποδοσφαιριστές (Μπακάκης, Μάνταλος, Σάκχοφ, Χνιντ, Σβάρνας, Τσιγκρίνσκι, Βασιλαντωνόπουλος, Ινσούα) και τα άλλα μισά ανήκουν στο προπονητικό τιμ. Ως εκ τούτου, η σημερινή προπόνηση αναβλήθηκε, ενώ όλοι οι φορείς του ιού παραμένουν σε καραντίνα για μία εβδομάδα.

Αυτό σημαίνει ότι οι Μάνταλος, Σβάρνας χάνουν τα ματς της Εθνικής ομάδας, ενώ και ο Νασίμ Χνιντ θα παραμείνει στην Αθήνα παρότι είχε κληθεί στην εθνική Τυνησίας.

Μετά το πέρας των επτά ημερών, οι «θετικοί» θα υποβληθούν ξανά σε έλεγχο και χρειάζονται δύο αρνητικά τεστ για να επιστρέψουν τις προπονήσεις.

Η ανακοίνωση των «κιτρινόμαυρων»: «Η ΠΑΕ AEK ανακοινώνει ότι στον τρίτο κατά σειρά έλεγχο ανίχνευσης κορωνοϊού, μετά την επιστροφή της ομάδας από την Ουκρανία, υπήρξαν έξι νέα κρούσματα.

Θετικοί στον ιό Covid-19 βρέθηκαν τρεις ακόμα ποδοσφαιριστές της ομάδας. Πρόκειται για τους Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, Σταύρο Βασιλαντωνόπουλο και Εμάνουελ Ινσούα. Επίσης θετικά στον ιό ανιχνεύτηκαν και τρία μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές, αλλά και τα τρία μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος έχουν ήδη ενημερωθεί και απομονωθεί κατά την προβλεπόμενη διαδικασία και θα ακολουθήσει μέσα στο επόμενο διάστημα και νέος έλεγχος.

Ευχές σε όλους για ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα Σπάτα από σύσσωμη την κιτρινόμαυρη οικογένεια».