Κόσμος

Ρωσικό ελικόπτερο καταρρίφθηκε από πύραυλο του Αζερμπαϊτζάν (βίντεο)

Σκοτώθηκαν δύο μέλη του πληρώματος. Το Μπακού παραδέχθηκε ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν το ελικόπτερο και ζήτησαν “συγγνώμη” από τη Μόσχα.

Το Αζερμπαϊτζάν παραδέχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ότι κατέρριψε κατά λάθος ένα ρωσικό ελικόπτερο κοντά στα σύνορά του, στον εναέριο χώρο της Αρμενίας, ζητώντας συγγνώμη από την Μόσχα για αυτό το «τραγικό συμβάν».

Λίγο νωρίτερα το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως ένα ρωσικό ελικόπτερο MI-24 καταρρίφθηκε από πύραυλο εδάφους-αέρος στην επαρχία Αραράτ της Αρμενίας, σε μια ορεινή περιοχή κοντά στο χωριό Γιεράσχ, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την επαρχία Ναχιτσεβάν του Αζερμπαϊτζάν. Δύο μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν από τη κατάρριψη του ελικοπτέρου, που έπιασε φωτιά μετά τη συντριβή του και ένα ακόμη μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο.

Η Ρωσία διατηρεί μόνιμη στρατιωτική παρουσία στην Αρμενία.

«Το Αζερμπαϊτζάν ζητά συγγνώμη από τη ρωσική πλευρά για αυτό το τραγικό συμβάν, που συνέβη κατά λάθος» ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών στο Μπακού, εξηγώντας ότι μια στρατιωτική μονάδα θεώρησε πως επρόκειτο για πιθανές «προκλήσεις» από την αρμενική πλευρά «στο πλαίσιο της σύγκρουσης Ναγκόρνο-Καραμπάχ».

Το Μπακού εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο νεκρών μελών του πληρώματος και δήλωσε πρόθυμο να προσφέρει αποζημίωση για την κατάρριψη του ρωσικού ελικοπτέρου.