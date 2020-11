Life

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Πόσο θα κοστίσει ο στολισμός, που πυροδότησε κόντρα

Η απάντηση της δημοτικής Αρχής σε όσους την επέκριναν για «αλόγιστη σπατάλη»

Τα φετινά Χριστούγεννα η Αθήνα «θα λάμψει ακόμα περισσότερο» τονίζει η δημοτική αρχή Μπακογιάννη, επισημαίνοντας ότι «αυτό αποτελεί καθήκον και υποχρέωση αλλά - κυρίως - αίτημα των κατοίκων και του εμπορικού κόσμου σε αυτές τις δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες. Φέτος περισσότερο από ποτέ η Αθήνα πρέπει να εκπέμψει μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας».

Σε ανακοίνωσή της, απαντώντας σε αναφορές για το κόστος του εορταστικού στολισμού, η δημοτική αρχή Μπακογιάννη υπενθυμίζει ότι όταν ανέλαβε τη διοίκηση ακύρωσε το διαγωνισμό της προκατόχου της για αγορά στολισμού ύψους 1.794.063 ευρώ. Αντ’ αυτού, σημειώνει, χωρίς να στοιχίσει «ούτε ένα ευρώ» στους δημότες και μέσω του προγράμματος “Υιοθέτησε την Πόλη σου”, «ο περσινός στολισμός και φωτισμός της Αθήνας ήταν ο πιο εκτεταμένος των τελευταίων χρόνων».

Για το φετινό κόστος, ο Δήμος Αθηναίων αναφέρει ότι με τον διαγωνισμό ύψους 599.800 ευρώ, ο εορταστικός στολισμός που θα αγοραστεί «δεν είναι μόνο για μία χρονιά. Αντιθέτως θα προστεθεί στον περσινό εξοπλισμό των δωρεών, με αποτέλεσμα το φως και η λάμψη των Χριστουγέννων να φτάσει σε ακόμα περισσότερα σημεία της Αθήνας».

Ακόμη, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ότι από τον περασμένο Ιούλιο, η Οικονομική Επιτροπή «είχε αποφασίσει να γίνει διαγωνισμός για τον έγκαιρο στολισμό-αποστολισμό της πόλης κόστους 371.729,68 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που να αφορά το 2020 αλλά και το 2021. Άρα το πραγματικό κόστος είναι 185. 864,84 ευρώ, για κάθε έτος, καθώς διαπιστώθηκε ότι λόγω του μειωμένου εδώ και πολλά χρόνια προσωπικού του Δήμου, η διαδικασία στολισμού-αποστολισμού άφηνε χιλιάδες αιτήματα δημοτών σχετικά με θέματα ηλεκτροφωτισμού της πόλης σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα - κάτι το οποίο με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι δεν θα ξανασυμβεί.

Η δημοτική παράταξη “Ανοιχτή Πόλη” , με ανακοίνωσή της επικρίνει τη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι «κατανοεί την ανάγκη, σε ανθρώπινο, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, να ζήσουμε την επικείμενη εορταστική περίοδο σε όσο το δυνατόν πιο κανονικές συνθήκες. Ωστόσο, θεωρούμε τη διάθεση αυτών των ποσών αλόγιστη σπατάλη, ειδικά αφού ο Δήμος θα μπορούσε να στολίσει αξιοπρεπώς την πόλη, με τους πόρους που ήδη διαθέτει».