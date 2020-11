Πολιτική

Σύμβουλος Μπάιντεν: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν πολύ κοντά σε πόλεμο

H Τουρκία συμπεριφέρεται ανεύθυνα και επιθετικά, τόνισε ο Μάικλ Κάρπεντερ.

«Η Τουρκία συμπεριφέρεται ανεύθυνα και όχι ως σύμμαχος. Aυτό είναι ένα γεγονός που θα το δει η νέα κυβέρνηση Μπάιντεν», τόνισε ο Μάικλ Κάρπεντερ, σύμβουλος επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής στην εκστρατεία του 46ου προέδρου των ΗΠΑ, μιλώντας στη διαδικτυακή συζήτηση του ΕΛΙΑΜΕΠ με τίτλο “Οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ μετά τις αμερικανικές εκλογές: Μία Επανεκκίνηση;”

Ο Managing Director στη δεξαμενή σκέψης Penn Biden Center ανέφερε πως «η Τουρκία που είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ συμπεριφέρεται ανεύθυνα και επιθετικά, υποσκάπτοντας τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ».

«Πολλά από τα θέματα που έχουν να κάνουν με την τουρκική προκλητικότητα θα πρέπει να τα λύσουμε σε συνεργασία με την ΕΕ», τόνισε ο Μάικλ Κάρπεντερ, παραδεχόμενος πως η διεθνής κοινότητα βρέθηκε πολύ κοντά σε μία πολεμική σύρραξη Ελλάδας-Τουρκίας.

Τάχθηκε υπέρ της άσκησης πίεσης προς την Τουρκία και εξήγησε πως Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη μαζί έχουν τρόπους να πιέσουν την Τουρκία να αλλάξει συμπεριφορά: «Η Τουρκία στηρίζεται στην ανοιχτή οικονομία και αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας».

Δεν συμφώνησε όμως με τις θέσεις του Εμανουέλ Μακρόν, που ζητά να παγώσουν οι συζητήσεις με την Τουρκία για την αναβάθμιση της Τελωνειακής Σύνδεσης, ούτε με την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία.

Ο σύμβουλος του Τζο Μπάιντεν εξήγησε πως έχουν τρόπο να πιέσουν την Τουρκία χωρίς να επιβάλλουν κυρώσεις που μπορεί να οδηγήσουν στην κατάρρευση της τουρκικής οικονομίας. Ο Managing Director της δεξαμενής σκέψης Penn Biden Center τόνισε πως ούτε η Γαλλία μπορεί να το κάνει μόνη της, ούτε η Γερμανία ούτε οι ΗΠΑ και πρέπει να υπάρξει καλός συντονισμός και συνεργασία, γιατί, όπως είπε, δεν μπορεί το ένα μέλος να απειλεί ένα άλλο μέλος. Όταν δει η Τουρκία ότι είμαστε όλοι ενωμένοι θα σκεφτεί να προχωρήσει σε νέες απειλές και προκλητικές κινήσεις, επισήμανε ο Μάικλ Κάρπεντερ. Ο κ. Κάρπεντερ αναφέρθηκε και στην αποτυχία συνεργασίας της ΕΕ με τις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία όχι στο στρατιωτικό επίπεδο αλλά στα θέματα διασποράς ψευδών ειδήσεων και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Ο Πρέσβης της ΕΕ στις ΗΠΑ Σταύρος Λαμπρινίδης επισήμανε πως είναι πολύ σημαντικό να επιστρέψουμε σε μία συνθήκη που δεν θα έχει σημασία ποιος έχει τα μεγαλύτερα όπλα, αλλά ποιος θα έχει τον νόμο με το μέρος του. Πχ η Κίνα λέει ότι εγώ είμαι ο νταής της γειτονιάς και δεν αναγνωρίζω το δίκαιο της θάλασσας. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο για να μην μπορεί να υπάρχει αναρχία μεταξύ κρατών. Θα πρέπει να σταλεί ένα πολύ σαφές μήνυμα, τόνισε ο κ. Λαμπρινίδης.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρυ Ρ. Πάιατ είπε πως οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως σταθεροποιητική δύναμη στην περιοχή και επιθυμούν μία δυναμική στρατηγική για να αλλάξει η Τουρκία την επιθετική συμπεριφορά της. Μιλώντας για το εμβόλιο για το κορωνοϊό, ο αμερικανός πρέσβης είπε πως πρόκειται και για μία ελληνοαμερικάνικη συνεργασία αφού ο CEO της Pfizer είναι Έλληνας και μάλιστα αποκάλυψε πως ο ίδιος τον «στρατολόγησε» στη Θεσσαλονίκη.

Στο ζήτημα της Τουρκίας αναφέρθηκε και η Ναταλί Λουαζό, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, επισημαίνοντας πως σε αυτή τη φάση η Ευρώπη δεν έχει απέναντι της μία «λογική» Τουρκία για αυτό και το να έχει κανείς μία θετική ατζέντα με την Τουρκία, δεν έχει αποτελέσματα. «Με ολοκληρωτικά καθεστώτα πρέπει να υπάρξουν και δυσάρεστες στιγμές, δεν μιλάμε για την Ελβετία ή έναν λογικό συνομιλητή αλλά για μία ολοκληρωτική Τουρκία. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε κλασσική διπλωματία,» τόνισε η κ. Λουαζώ.