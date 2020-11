Κόσμος

Τουρκία: ο Ερντογάν έκανε δεκτή την παραίτηση του ΥΠΟΙΚ και γαμπρού του

Λόγους υγείας επικαλέστηκε ο παραιτηθείς Υπουργός Οικονομικών της γειτονικής χώρας.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε δεκτή την αιφνιδιαστική παραίτηση του Υπουργού Οικονομικών και γαμπρού του, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, ανακοίνωσε απόψε η τουρκική προεδρία.

Την Κυριακή ο Αλμπαϊράκ γνωστοποίησε μέσω social media ότι παραιτείται για λόγους υγείας, μία ημέρα αφότου ο Ερντογάν διόρισε νέο κεντρικό τραπεζίτη τον Νατζί Αγκμπάλ.

«Κατόπιν αξιολόγησης του Προέδρου μας, το αίτημα του Υπουργού Οικονομικών, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, να παραιτηθεί, έγινε δεκτό», ανέφερε η ανακοίνωση. Ο Ερντογάν «θαυμάζει τις επιτυχίες» που είχε ο γαμπρός του κατά τη διετή θητεία του στο Υπουργείο, πρόσθεσε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη διάρκεια της θητείας του Αλμπαϊράκ στο Υπουργείο Οικονομικών, η οικονομία της Τουρκίας επλήγη από δύο ισχυρά χτυπήματα, διψήφιο πληθωρισμό και υψηλή ανεργία. Η τουρκική λίρα έχει χάσει περισσότερο από το μισό της αξίας της από τις αρχές του 2018.