Πολιτική

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης θα έχει ακέραια την ευθύνη για ό,τι συμβεί το επόμενο 6μηνο

Πως σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ την ανάρτηση Πολάκη με φωτογραφία από το γεύμα του σε φιλικό σπίτι.



Την πρότασή του για συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, στην βάση των τριών προϋποθέσεων που έχει θέσει, επανέλαβε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας Star Channel, ενώ κατέστησε αποκλειστικά υπεύθυνο τον πρωθυπουργό για ό,τι το επόμενο 6μηνο.

Ο κ. Τσίπρας πρότεινε την εκπόνηση ενός σχεδίου εξάμηνης διάρκειας για την άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό, τον διορισμό ενός υπουργού Υγείας κοινής αποδοχής και το πάγωμα των αντιλαϊκών μέτρων που έχει ψηφίσει ή σχεδιάζει να ψηφίσει η κυβέρνηση και πλήττουν την κοινωνική συνοχή, όπως ο πρόσφατος πτωχευτικός νόμος. Χρειάζεται είπε μία συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων για να πειστεί και η κοινωνία.

Απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό είπε: "Αν ο κ. Μητσοτάκης απορρίψει αυτή την σκέψη, να ζητήσει την βοήθεια των πολιτικών δυνάμεων για να αντιμετωπίσουμε την δραματική κατάσταση θα έχει απόλυτη και ακέραια την ευθύνη για ότι συμβεί με την πορεία της πανδημίας και της κοινωνικής συνοχής"...

Ο κ. Τσίπρας άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για πράξεις και παραλείψεις που είχαν αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος και να μην είναι προετοιμασμένη η χώρα για να το αναμενόμενο δεύτερο κύμα της πανδημίας.Αντιθέτως, "η αντιπολίτευση έβαλε πλάτη στο πρώτο κύμα, αλλά σήμερα μετά από οκτώ μήνες εγκληματικής αδράνειας βλέπουμε τον πρωθυπουργό όχι μόνο να μην παραδέχεται κανένα λάθος αλλά να κουνάει και το δάχτυλο. Πήρε την απόφαση για το πρώτο λοκντάουν ξέροντας τις συνέπειες στην οικονομία για να προστατευτούν οι ανθρώπινες ζωές, όμως τώρα, μετά την αδράνεια, έχουμε και την οικονομία κατεστραμμένη και τους επιδημιολογικούς δείκτες χειρότερους. Σε ερώτηση για το αν αυτό το λοκντάουν θα είναι το τελευταίο είπε: Δεν μπορώ να γνωρίζω αν είμαστε στο τελευταίο λοκντάουν, γιατί η απάντηση κρύβεται στην αντοχή του συστήματος Υγείας. Αλλά βλέπω τα στοιχεία που δείχνουν επιδείνωση". Σημείωσε ακόμη τις αντιφάσεις στις δηλώσεις των υπουργών της κυβέρνησης λέγοντας ότι "εδώ έχουμε ένα μπάχαλο".

Αναφερόμενος στην συμπεριφορά των πολιτών είπε: "Δικαίως οι κόσμος αισθάνεται κουρασμένος και οργισμένος γιατί βλέπει στο τελευταίο διάστημα αντιφάσεις, βλέπει και από την κυβέρνηση αλλά και από επιστήμονες να λένε διαφορετικά πράγματα. Υπήρξε στο οκτάμηνο εφησυχασμός, δεν πρέπει να τα βάλουμε με τους πολίτες. Έχει κάποια όρια στο πως θα συμπεριφερθεί ο κόσμος. Βρισκόμαστε σε μία επικίνδυνη στιγμή, με αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων. Δεν ήταν προδιαγεγραμμένο και θα είχε περιοριστεί αν είχαμε λάβει μέτρα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας, αν είχαμε πάρει μέτρα για το άνοιγμα του τουρισμού, για τα ΜΜΜ και για την εκπαίδευση με μείωση του αριθμού των μαθητών και όχι αύξηση".

Για τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας είπε ότι "ο κ. Κικίλιας ασχολείται με την παράθεση στοιχείων δημιουργικής λογιστικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση αύξησε κατά 150 τα κρεβάτια ΜΕΘ και έβαλε 19.500 άτομα στο σύστημα Υγείας. Η παρούσα κυβέρνηση προχώρησε σε ενίσχυση των κλινών ΜΕΘ μόνο στην εποχή του κορονοϊού αλλά χωρίς το απαραίτητο προσωπικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Σεπτέμβριο του 2019 παρέλαβε το ΕΣΥ με πάνω από 100.000 εργαζόμενους και το Σεπτέμβριο του 2020 είχαμε 6.000 λιγότερους, παρά την πανδημία". Ακολούθως έθεσε ερωτήματα: "Η επιτυχία του περασμένου Ιουνίου είχε πατέρα, κάτι που το διαφημίζουν τα ΜΜΕ, η αποτυχία του Νοέμβρη έχει πατέρα ή είναι ορφανή;".

Ερωτηθείς για τον Σωτήρη Τσιόδρα είπε: "Δεν έχω κανένα λόγο να ασκήσω προσωποποιημένη κριτική σε συγκεκριμένους επιστήμονες. Τιμώ την επιστημονική κοινότητα και τους επιστήμονες του τόπου μας. Ωστόσο η επιστήμη δεν είναι "πίστευε και μη ερεύνα", άρα ακόμη και ο σημαντικότερος επιστήμονας μπορεί να κάνει λάθη και οφείλουμε να τα θέτουμε και να τα συζητάμε". Συνεχίζοντας είπε ότι την βασική ευθύνη έχει η κυβέρνηση που προσπάθησε να εργαλειοποιήσει την Επιτροπή των επιστημόνων και ρώτησε: "Ήταν σύμφωνη η Επιτροπή με το άνοιγμα του τουρισμού όπως έγινε; Ήταν σύμφωνη με την αύξηση των επιβατών στα πλοία; Ήταν σύμφωνη με την αύξηση των μαθητών ανά τάξη; Ήταν σύμφωνη με την κατάσταση στα ΜΜΜ ή με αυτό που έγινε στα γήπεδα;".

Ερωτηθείς για τον Παύλο Πολάκη που ανέβασε φωτογραφία με το γεύμα του σε φιλικό σπίτι είπε ότι είναι μία αρνητική εικόνα, αλλά πρόσθεσε ότι πρόκειται για μία παρουσία του σε μία φιλική οικογένεια και ενώ είχε κάνει τεστ για κορονοϊό πριν από μερικές ώρες. "Η συμμετοχή του στο γεύμα αφού είχε κάνει το τεστ δεν είναι αρνητικό, το αρνητικό είναι η διαφήμιση, γιατί μπορεί να εκληφθεί ως προτροπή στους πολίτες... Υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει από μεγάλο μέρος της κοινωνίας χαλαρότητα απέναντι στα μέτρα. Αυτή είναι δική μας ευθύνη, είναι συλλογική ευθύνη".

Ο κ. Τσίπρας απαντώντας, εξάλλου, στον Στέλιο Πέτσα που είπε ότι "το κακό είναι ότι η χώρα δεν έχει αντιπολίτευση", σημείωσε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι αξιόπιστος και πρόσθεσε; "Το κακό για την χώρα είναι ότι έχει έναν πρωθυπουργό και μία κυβέρνηση που σκέφτεται το πολιτικό κόστος και την επικοινωνία και ρίχνει συνέχεια την ευθύνη στην κοινωνία και στους νέους".

Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γίνεται σύγκριση με άλλες χώρες που τον Ιούνιο είχαν χιλιάδες θύματα ενώ η Ελλάδα είχε μηδέν". Αμφισβήτησε τα συγκριτικά στοιχεία που δίνει η κυβέρνηση λέγοντας ότι τώρα έχουμε αρνητικές πρωτιές. "Η κατάσταση δεν είναι αυτή που περιγράφουν οι αυλοκόλακες στον πρωθυπουργό, η κατάσταση είναι έκρυθμη" είπε χαρακτηριστικά. Για το πακέτο Σταϊκούρα για την ενίσχυση όσων πλήττονται είπε ότι "μέχρι στιγμής τα μέτρα έχουν δημιουργήσει απώλεια 5 δισ. στο εισόδημα των πολιτών, ανεργία στο 21%, μισθούς των 200 ευρώ. Αν αυτό είναι δίκαιο και αποτελεσματικό δεν μετράμε με τον ίδιο τρόπο. Οι χώρες που αντιμετώπισαν με καλύτερο τρόπο τις οικονομικές συνέπειες δεν είχαν περάσει μνημόνια.

ΝΔ: Ο κ. Τσίπρας καλύπτει πλήρως τις παρανομίες του κ. Πολάκη

Το σχόλιο της ΝΔ για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα:

"Αν κατι συγκρατήσαμε από την ασυνάρτητη συνέντευξη του κ. Τσίπρα είναι η πλήρης κάλυψη στον κ. Πολάκη. Δεν τον ενόχλησε η παράνομη πράξη αλλά η δημοσιοποίηση της. Και αφού δεν την καταδικάζει, την καλύπτει. «Παρανομείτε αλλά στα κρυφά» λέει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δείχνει υπευθυνότητα. Αυτός ήταν πάντα. Και μένει πάντα ίδιος και ανεύθυνος".

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για την ανάρτηση Πολάκη

"Ο ιατρός και πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Πολάκης, γράφει στα παλιά του τα παπούτσια τα μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας και παρακινεί τους πολίτες να παρανομούν. Αν αυτό δεν αποτελεί κεντρική γραμμή από τον κ. Τσίπρα, τότε οφείλει άμεσα να διαγράψει τον κ. Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ".