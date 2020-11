Κόσμος

Τουρκία: Ο Λουτφί Ελβάν νέος Υπουργός Οικονομικών

Λίγες ώρες μετά την αποδοχή της παραίτησης του γαμπρού του, ο Ερντογάν διόρισε άλλον στη θέση του.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διόρισε τον Λουτφί Ελβάν νέο υπουργό Οικονομικών της χώρας, ώρες αφότου έκανε δεκτή την αιφνιδιαστική παραίτηση του Μπεράτ Αλμπαϊράκ.

Ο διορισμός του Ελβάν δημοσιεύτηκε στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.