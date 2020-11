Κόσμος

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Συμφωνία για κατάπαυση του πυρός (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ανακοινώσεις των ηγετών για τη συμφωνία και οι αντιδράσεις Αρμενίων. Επιτήρηση και από τουρκικές δυνάμεις προανήγγειλε ο Αζέρος Πρόεδρος.

Οι ηγέτες της Ρωσίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας υπέγραψαν συμφωνία που προβλέπει τον πλήρη τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ, ενημέρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες Τρίτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, αλλά και οι ηγέτες των δύο χωρών.

Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι ρωσική ειρηνευτική δύναμη θα αναπτυχθεί κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στον θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ για να επιτηρεί την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, μετά την τριμερή συμφωνία η οποία υπεγράφη με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν για τον τερματισμό της ένοπλης σύρραξης.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι ελπίζει πως η συμφωνία που υπεγράφη «θα δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες» για να υπάρξει «μακρόχρονη και πλήρης επίλυση της κρίσης» στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Κατά τον ρώσο πρόεδρο, η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ χθες στις 23:00 (ώρα Ελλάδας).

Αρμενία: οδυνηρή συμφωνία

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν επιβεβαίωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε «οδυνηρή», για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη στον θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, ο Πασινιάν επιβεβαίωσε ότι «υπέγραψα κοινή δήλωση με τους προέδρους της Ρωσίας και του Αζερμπαϊτζάν για τον τερματισμό του πολέμου στο (Ναγκόρνο) Καραμπάχ», χαρακτηρίζοντας το κείμενο αυτό «απίστευτα οδυνηρό για εμένα» όσο «και για τον λαό μας».

Αζερμπαϊτζάν: Στην επιχείρηση θα συμμετέχουν ρωσικές και τουρκικές δυνάμεις

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ δήλωσε σήμερα ότι στο Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν θα αναπτυχθεί μόνο ρωσική, αλλά και τουρκική ειρηνευτική δύναμη η οποία θα εντέλλεται να επιτηρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Στην ειρηνευτική επιχείρηση στον θύλακα θα συμμετέχουν «τόσο ρωσικές, όσο και τουρκικές δυνάμεις», είπε ο Αζέρος πρόεδρος.

Εισβολή διαδηλωτών στο κοινοβούλιο της Αρμενίας

Πλήθος έξαλλων διαδηλωτών εισέβαλε σήμερα στην έδρα του κοινοβουλίου της Αρμενίας στο Γερεβάν, καταγγέλλοντας τη συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Ναγκόρνο Καραμπάχ που υπεγράφη με το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία και μοιάζει να επικυρώνει τη στρατιωτική επικράτηση των αζερικών δυνάμεων.

Πλήθος χιλιάδων εξοργισμένων διαδηλωτών συγκεντρώθηκε γύρω από τη Βουλή της Αρμενίας από τη στιγμή που μεταδόθηκε η είδηση για την υπογραφή της συμφωνίας και εκατοντάδες εξ αυτών εισέβαλαν στο κτίριο, έσπασαν παράθυρα και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο εσωτερικό του κοινοβουλίου, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται επιτόπου.