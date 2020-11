Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Διακοπή στις δοκιμές για το εμβόλιο Κίνας – Βραζιλίας

Η ανακοίνωση για την αναστολή των δοκιμών από την Υπηρεσία Υγειονομικής Επαγρύπνησης.

Η τρίτη φάση της κλινικής δοκιμής κινεζικού υποψηφίου εμβολίου εναντίον του κορονοϊού, του CoronaVac του κινεζικού εργαστηρίου Sinovac Biotech, που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βραζιλία, ανεστάλη χθες Δευτέρα λόγω «σοβαρού συμβάντος», καθώς εθελοντής αντιμετώπισε «δυσμενείς επιπτώσεις» στην υγεία του, ανακοίνωσε ο αρμόδιος εποπτικός φορέας, η Υπηρεσία Υγειονομικής Επαγρύπνησης (ANVISA).

Η ANVISA δεν έδωσε λεπτομέρειες για την περίπτωση του εθελοντή ή της εθελόντριας. Περιορίστηκε να αναφέρει πως τα «συμβάντα» για τα οποία έκανε λόγο μπορεί να είναι μοιραία, καθώς οποιοδήποτε εμβόλιο δυνητικά μπορεί να έχει σοβαρές παρενέργειες. Διευκρίνισε πως το «σοβαρό συμβάν» σημειώθηκε την 29η Οκτωβρίου.

Στην πολιτεία Σαν Πάολο, το ινστιτούτο ιατρικής έρευνας Butantan, που συντονίζει την κλινική μελέτη στη Βραζιλία, εξέφρασε «κατάπληξη» για την απόφαση της ANVISA και πρόσθεσε ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας).

Ο επικεφαλής του Butantan, ο Ντίμας Κόβας, μιλώντας σε βραζιλιάνικο τηλεοπτικό δίκτυο, ξεκαθάρισε ότι η αναστολή της δοκιμής του εμβολίου συνδέεται με «θάνατο» εθελοντή, προσθέτοντας όμως ότι βρίσκει «παράξενη» την απόφαση του εποπτικού φορέα, διότι «επρόκειτο για θάνατο που δεν σχετιζόταν με το εμβόλιο».

«Υπάρχουν πάνω από 10.000 εθελοντές αυτή τη στιγμή, θάνατοι μπορεί να συμβούν. Πρόκειται για θάνατο που δεν έχει καμία σχέση με το εμβόλιο και ως εκ τούτου δεν είναι η στιγμή να διακόψουμε την κλινική δοκιμή», επέμεινε ο Κόβας.

Δεν ήταν διαθέσιμος εκπρόσωπος της Sinovac για να σχολιάσει την εξέλιξη.

Καμία άλλη χώρα δεν έχει αναστείλει τις δοκιμές του CoronaVac. Δοκιμές τρίτης φάσης βρίσκονται ταυτόχρονα σε εξέλιξη στην Ινδονησία και στην Τουρκία.

Το εμβόλιο της Sinovac είναι ένα από τα τρία πειραματικά σκευάσματα που χρησιμοποιεί η Κίνα για την ανοσοποίηση χιλιάδων πολιτών της, στο πλαίσιο προγράμματος που επιτρέπει τη χρήση του εκτάκτως, παρότι δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί. Κινέζος αξιωματούχος διαβεβαίωνε την 20ή Οκτωβρίου πως δεν έχει διαπιστωθεί να έχει παρενέργειες.

Η διακοπή της δοκιμής του CoronaVac καταγράφηκε την ίδια ημέρα που η γιγαντιαία αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Pfizer ανακοίνωσε ότι το δικό της εμβόλιο έχει αποτελεσματικότητα 90%.

Για τους Αμερικανούς — η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει παραγγείλει 100 εκατομμύρια δόσεις — αυτό σημαίνει πως οι πρώτοι εμβολιασμοί ενδέχεται να ξεκινήσουν πριν από το τέλος της χρονιάς, υπό την προϋπόθεση πως θα επιβεβαιωθεί ότι δεν συντρέχει κίνδυνος βλάβης στην υγεία, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Η Pfizer, που αναπτύσσει το δικό της υποψήφιο εμβόλιο σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNTech, σκοπεύει μόλις αποδειχθεί η αβλάβεια του υποψηφίου εμβολίου της να υποβάλλει αίτημα στον αμερικανικό ομοσπονδιακό οργανισμό φαρμάκων (FDA) να της χορηγηθεί πιστοποίηση και άδεια για να το διαθέσει στην αγορά. Ο FDA θα κληθεί να επαληθεύσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του εμβολίου.

Τα δύο συγκεκριμένα υποψήφια εμβόλια δοκιμάζονται ταυτόχρονα στη Βραζιλία, τη χώρα που θρηνεί τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό νεκρών εξαιτίας της COVID-19 στον πλανήτη (πάνω από 161.000 θάνατοι).

Το CoronaVac αποτελεί εδώ και καιρό μήλο της ατελείωτης έριδας ανάμεσα σ’ έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του, τον Ζουάου Ντόρια, κυβερνήτη στην πολιτεία Σαν Πάολο, και τον ορκισμένο πολιτικό του αντίπαλο ακροδεξιό πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο αρχηγός του κράτους αναφέρεται στο υποψήφιο εμβόλιο της Sinovac μιλώντας περί σκευάσματος προερχόμενου «απ’ αυτή την άλλη χώρα» — χωρίς να κατονομάζει ποτέ την Κίνα. Προτιμά να προωθεί το υποψήφιο εμβόλιο που αναπτύσσει η βρετανική φαρμακευτική AstraZeneca σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Τον περασμένο μήνα, ο Μπολσονάρου ακύρωσε συμβόλαιο για την αγορά 46 εκατομμυρίων δόσεων του κινεζικού εμβολίου που υπέγραψε ο υπουργός Υγείας της ίδιας του της κυβέρνησης.

Νωρίτερα χθες Δευτέρα ο Ζουάου Ντόρια ανακοίνωνε πως οι πρώτες 120.000 δόσεις του CoronaVac θα φθάσουν στο Σαν Πάολο την 20ή Νοεμβρίου. Η πολιτεία σύναψε συμφωνία με τη Sinovac για την αγορά 46 εκατομμυρίων δόσεων (6 εκατ. θα παραχθούν στην Κίνα, οι υπόλοιπες στη Βραζιλία).