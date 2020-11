Κόσμος

Κορονοϊός: Ρεκόρ νοσηλευομένων στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία έχουν υποστεί οι ΗΠΑ.

Στα νοσοκομεία απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ έχουν εισαχθεί και νοσηλεύονται σχεδόν 59.000 ασθενείς με την COVID-19, αριθμός που είναι ο υψηλότερος ως τώρα, αποκαλύπτουν δεδομένα που συγκεντρώνει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται με συμπτώματα της νόσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός αυξήθηκε ραγδαία, κατά περίπου 73%, τις τελευταίες 30 ημέρες και πλέον ανέρχεται σε τουλάχιστον 58.982.

Το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγράψει το Ρόιτερς ήταν 58.370 ασθενείς, την 22η Ιουλίου.

Εξάλλου, στις ΗΠΑ διαγνώστηκαν χθες Δευτέρα πάνω από 100.000 κρούσματα του SARS-CoV-2, για έκτη συνεχόμενη ημέρα.

Η εξέλιξη καταγράφηκε την ίδια ημέρα που τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα ξεπέρασαν τα δέκα εκατομμύρια, με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Πέρασαν μόλις δέκα ημέρες προτού τα κρούσματα να φθάσουν από τα 9 στα 10 εκατομμύρια.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο χτύπημα από την πανδημία του κορονοϊού στον πλανήτη, με πάνω από 238.053 θανάτους, σύμφωνα με το Τζονς Χόπκινς.

Δύο νέα κρούσματα διαγνώστηκαν εξάλλου στον Λευκό Οίκο: το ένα είναι ο υπουργός Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης Μπεν Κάρσον.