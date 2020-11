Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: Προσεκτικά βήματα για να μην πάμε σε 3ο lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του πρώτου εμβολίου και η έλευσή του στην Ελλάδα. Τα αυξημένα κρούσματα, το «πικ» της πανδημίας και η έξοδος από το lockdown.

Για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Αθανάσιος Σκούτελης, τονίζοντας ότι το 90% που ανακοινώθηκε αλλάζει τα δεδομένα.

Όπως εξήγησε, αναμενόταν μία αποτελεσματικότητα της τάξης του 50-60%, όμως το ποσοστό του 90% κι αν το κάνει ο μισός πληθυσμός δίνει ελπίδα για ανοσία του πληθυσμού.

Σχετικά με το πότε θα έρθει στην Ελλάδα το εμβόλιο, είπε πως η παραγγελία έχει γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς επτά εταιρείες, ενώ προέβλεψε ότι, αν πάει καλά το εμβόλιο της Pfizer, το πρώτο τρίμηνο του 2021 θα εμβολιαστεί το ιατρικό προσωπικό και οι ευπαθείς ομάδες.

Διευκρίνισε, ωστόσο ότι, «η διανομή των εμβολίων σε όλο τον κόσμο είναι μία τιτάνια προσπάθεια που χρειάζεται χιλιάδες Boeing 747».

Όσο αφορά στα κρούσματα που καταγράφονται καθημερινά στην Ελλάδα και την αύξηση διασωληνωμένων και θανάτων, εξήγησε πως «συνήθως αυτοί που διασωληνόνται μπαίνουν στις ΜΕΘ για εβδομάδες κι ένα 45% από αυτούς δεν τα καταφέρνουν».

Ερωτηθείς σχετικά με το αν είναι ικανό το διάστημα που έχει οριστεί για το lockdown, απάντησε πως «τα μέτρα φτάνουν. Είναι αρκετό το διάστημα για να δούμε αποτελέσματα, αλλά το θέμα είναι πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση» και προειδοποίησε: «μην κάνουμε ό,τι κάναμε το καλοκαίρι», προβλέποντας ότι «τα μέτρα θα είναι πιο αυστηρά μετά. Πρέπει να πάμε με πολύ προσεκτικά βήματα, ώστε να μην έχουμε τρίτο lockdown».

«Αν χρειαστεί παράταση, θα δοθεί», εκτίμησε.

Όσο αφορά στο αν η πανδημία έχει φτάσει στο «πικ» της, εκτίμησε ότι «χωρίς το lockdown θα είχαμε το ‘πικ’, τώρα δεν έχει έρθει ακόμα. Είναι μπροστά μας ο χειμώνας. Πιθανώς να θυμόμαστε αυτά τα νούμερα ως ‘πικ’».

Τέλος, σχετικά με τα μέτρα που θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί νωρίτερα και ειδικότερα με την πίεση στις ΜΕΘ, τόνισε ότι, «η κατασκευή ΜΕΘ δεν είναι μόνο κρεβάτια και αναπνευστήρες» αλλά μια πολύ πιο περίπλοκη διαδικασία. «Έχουμε φτάσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αυτά δε γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Ευτυχώς είχαμε βοήθεια από πολλούς Έλληνες χορηγούς», κατέληξε.